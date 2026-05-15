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台新銀行信用卡前四月刷出歷年新高 海外、旅遊消費大成長

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台新銀行4月信用卡刷卡金額為468億元，累計刷卡金額創歷年新高，海外、旅遊、保費消費成長顯著。其中，4月單月刷卡金額年增率16.1%，前五大發卡行排名第2；累計刷卡金額年增率17.7%，前五大發卡行排名第2。

對於接下來信用卡業務重點，台新銀行指出，6月適逢618網購年中慶與畢業季，搭配Richart卡「好饗刷」及「數趣刷」最高3.3%，享指定網購、國內餐飲與指定飯店加碼回饋。另即將迎來端午連假， 6月30日前全台旅行社刷台新卡，最高享5%回饋，旅遊消費滿額還加贈Trip.com 鑽石級會員會籍，享點數回饋兩倍無上限；若是赴日旅遊，則可用台新Pay+綁定Richart卡，消費享最高19%優惠+3.8%回饋，再免1.5%國外交易手續費。

信用卡 刷卡 台新銀行

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