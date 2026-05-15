台新銀行信用卡前四月刷出歷年新高 海外、旅遊消費大成長

5月報稅季，今年基本生活費調高至21.3萬元，搭配穩定實施的租金特別扣除額（最高18萬），以及今年加碼的長照特別扣除額被視為對家庭預算最有感的紅利整合。磊山保經精英營運處協理王寀菁指出，過去不少民眾會將保險視為節稅工具，但隨著稅制逐步調整與保障觀念提升，市場也正逐漸從「湊列舉額度」，回歸到真正的風險管理與家庭財務韌性規劃。

2026-05-15 12:27