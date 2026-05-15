保險不再只是節稅工具 磊山保經：善用「減稅紅利」補強保障缺口

5月報稅季，今年基本生活費調高至21.3萬元，搭配穩定實施的租金特別扣除額（最高18萬），以及今年加碼的長照特別扣除額被視為對家庭預算最有感的紅利整合。磊山保經精英營運處協理王寀菁指出，過去不少民眾會將保險視為節稅工具，但隨著稅制逐步調整與保障觀念提升，市場也正逐漸從「湊列舉額度」，回歸到真正的風險管理與家庭財務韌性規劃。

王寀菁分析，稅改趨勢也反映出台灣家庭風險結構正在改變，從高齡照護、租屋壓力，到晚婚晚育與高額醫療支出，民眾面對的早已不只是「如何節稅」，而是如何建立能支撐人生不同階段的保障系統。

其中，今年最受關注的長照特別扣除額由12萬元提高至18萬元。不過她提醒，18萬元是「扣除額」，並非直接補助。若以5%稅率換算，實際僅約省下9,000元稅金，但目前外籍看護每月支出約3萬元，長照機構費用更可能高達4萬至6萬元，與實際照護成本相比仍有明顯落差。她強調，政府制度提供的是基礎支持，但真正能長期支撐照護壓力的，仍是穩定的現金流規劃。

王寀菁也提出，三招將「減稅紅利」轉化成家庭保障力，首先第一，將從「節稅導向」回歸「保障本質」。租金支出由過去的「列舉扣除額」改為「特別扣除額」後，持續提升民眾的減稅效益，也讓更多租屋族在報稅時更有感。隨著稅制逐步調整，王寀菁建議，民眾可趁報稅季重新檢視醫療實支實付、重大傷病、失能與壽險等基礎保障，確認保費是否真正配置在最需要的風險缺口上，進一步強化家庭整體財務韌性。

第二，把「減稅紅包」變成「長照現金流」。王寀菁解釋，長照特別扣除額18 萬是「扣除額」，若以5%稅率計算，實際省下的稅金僅 9,000 元；即便12%稅率，也僅省下2.16萬元。這筆錢遠不足以支撐長照所需的看護費（外籍看護約3萬/月、機構約4~6萬/月）。

因此她建議，透過商業長照險提供「每個月的現金流」（如每月給付3~5萬）省下來的稅金拿來補貼長照險的保費，用「小錢（稅金）」來換取「大錢（長照月給付）」。透過保險槓桿效果，換取每月穩定給付的照護現金流，減輕家庭與子女負擔。

第三，依照不同族群需求，精準補強保障缺口。王寀菁提醒，不同族群應依生命階段重新盤點保障配置。例如租屋族可將省下的稅金視為「隱形加薪」，進一步建立醫療與意外保障；新婚或備孕家庭除了檢視婦嬰險，今年起人工生殖自費差額也可列舉扣除，省下的稅金正好可以用來補強育兒後的壽險與醫療保障。而對於正值家庭責任高峰的三明治世代而言，上有父母長照、下有子女教育支出，更需要優先盤點家庭經濟支柱的壽險、醫療險與失能保障，避免突發風險造成家庭財務斷裂。

磊山保經表示，稅改調整不只是利多，更帶來的是在社會現況下，家庭財務需重新配置的警示，短期減稅帶來的是現金流喘息，但真正重要的是，能不能把這筆「減稅紅利」轉化成未來十年、二十年的家庭保障力，才能真正建立家庭財務韌性，面對高齡化與不確定風險帶來的挑戰。