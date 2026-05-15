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美元偏強、日圓承壓 國銀估日圓短線續偏弱

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
日圓持續疲軟，今日貶至158.5附近，再度逼近日本官方先前干預匯市時的低點。路透
日圓持續疲軟，今日貶至158.5附近，再度逼近日本官方先前干預匯市時的低點。路透

受美國經濟數據具韌性及地緣政治氣氛趨緩帶動，美元指數近日表現強勁，日圓則持續疲軟，今日貶至158.5附近，再度逼近日本官方先前干預匯市時的低點，國銀分析，日本經濟數據亦強化了市場對日本央行升息的預期。

美國最新公布的經濟數據顯示其景氣仍具支撐，4月零售銷售月增率達0.5%，呈現連續三個月成長，且勞動市場維持韌性，上週初領失業救濟金人數保持在21.1萬人的歷史低檔。此外，進口價格年增率攀升至1.9%，高於市場預期，反映通膨壓力仍存，強化了美元的上行空間。

地緣政治方面，市場高度關注「川習會」動態，雙方在高峰會談中討論擴大美國企業進入中國市場，並考慮調降多項非關鍵商品關稅。

相較於美元走強，日圓走勢持續低迷，15日日圓兌美元貶至158.5，已接近4月30日日本政府進場干預後的最低水準，也可能創下3月以來最大單週漲幅，國銀指出，經濟數據方面，日本4月生產者物價指數（PPI）年增率飆升至4.9%，遠超預期的數據強化了市場對日本央行升息的預期，預估近期日圓匯價將在155至160區間震盪。

美元指數 日本央行 升息 日圓

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