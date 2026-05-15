聽新聞
0:00 / 0:00
美元偏強、日圓承壓 國銀估日圓短線續偏弱
受美國經濟數據具韌性及地緣政治氣氛趨緩帶動，美元指數近日表現強勁，日圓則持續疲軟，今日貶至158.5附近，再度逼近日本官方先前干預匯市時的低點，國銀分析，日本經濟數據亦強化了市場對日本央行升息的預期。
美國最新公布的經濟數據顯示其景氣仍具支撐，4月零售銷售月增率達0.5%，呈現連續三個月成長，且勞動市場維持韌性，上週初領失業救濟金人數保持在21.1萬人的歷史低檔。此外，進口價格年增率攀升至1.9%，高於市場預期，反映通膨壓力仍存，強化了美元的上行空間。
地緣政治方面，市場高度關注「川習會」動態，雙方在高峰會談中討論擴大美國企業進入中國市場，並考慮調降多項非關鍵商品關稅。
相較於美元走強，日圓走勢持續低迷，15日日圓兌美元貶至158.5，已接近4月30日日本政府進場干預後的最低水準，也可能創下3月以來最大單週漲幅，國銀指出，經濟數據方面，日本4月生產者物價指數（PPI）年增率飆升至4.9%，遠超預期的數據強化了市場對日本央行升息的預期，預估近期日圓匯價將在155至160區間震盪。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。