快訊

被問會把晶片賣給華為嗎？黃仁勳愣住3秒回「好奇怪的問題」

知名影評人傳癌逝「周日安詳地離開」　他揭瞞病真相曝：不說自己多苦

台灣寶可夢中心開賣9款新品！耿鬼悠遊卡、婚禮皮卡丘上市 網嘆：黃牛又開搶

聽新聞
0:00 / 0:00

北富銀前4月簽帳金額突破2,000億元 創歷年同期新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
刷信用卡示意圖。圖／AI生成
刷信用卡示意圖。圖／AI生成

北富銀信用卡4月刷卡量511億，較去年同期成長3%，較上月減少10%，主要因4月入帳天數較上月減少3天所致。累計今年前4月簽帳金額已突破2,000億元，創歷年同期新高。4月刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費佔比近4成。

北富銀2026年4月新增發卡量約5.6萬張，主要發卡貢獻及本行累積發卡量前三名為：富邦Costco聯名卡約280萬卡、富邦J卡約240萬卡及富邦momo卡約110萬卡。北富銀積極把握海外旅遊與跨境網購等具潛力的消費場景，並將更聚焦「精準客群、深耕場景」，透過差異化經營與提升客群價值，致力維持信用卡業務穩健且高品質的成長。

迎接5月綜所稅報稅季，北富銀推出多元優惠方案，自5/1至6/1止，刷富邦信用卡繳稅不僅可享免手續費，還能選擇刷卡金最高回饋0.66%或分3期0利率優惠，透過具彈性的支付選擇，從容完成報稅大事。

信用卡 刷卡 北富銀

延伸閱讀

合庫金獲利／前四月賺83億元續創新高、年成長55% 子公司同寫新高

中信金前四月獲利284億元創同期新高 每股賺1.46元

兆豐金獲利／前四月賺142億元 金控、證券單月及前四月雙創歷史新高

國銀對中小企業放款首季增1508億 創10年同期次高

相關新聞

美元偏強、日圓承壓 國銀估日圓短線續偏弱

受美國經濟數據具韌性及地緣政治氣氛趨緩帶動，美元指數近日表現強勁，日圓則持續疲軟，今日貶至158.5附近，再度逼近日本官方先前干預匯市時的低點，國銀分析，日本經濟數據亦強化了市場對日本央行升息的預期。

北富銀前4月簽帳金額突破2,000億元 創歷年同期新高

北富銀信用卡4月刷卡量511億，較去年同期成長3%，較上月減少10%，主要因4月入帳天數較上月減少3天所致。累計今年前4月簽帳金額已突破2,000億元，創歷年同期新高。4月刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費佔比近4成。

元大人壽攜手元大銀行捐贈臺南市微型保險 受惠人次成長近16倍

元大人壽秉持保險助人的理念，積極響應主管機關「普惠金融」政策，持續推動「微型保險」，透過與社福團體、地方政府合作，為弱勢民眾建構基本保障防護。因持續捐贈微型保險予臺南市身心障礙者，元大人壽於14日受邀參加「暖心臺南 感謝有您」活動，由市長親自頒發感謝狀，肯定元大人壽在提升弱勢保障的貢獻與具體行動。

新台幣開盤貶2分　為31.53元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.53元開盤，貶2分。

美股連續大漲後的續強機率高 大型股表現優於中小型股

美股延續強勁多頭動能，標普500指數已連續六周上漲，4月漲幅更躍居1950年以來第13高。另歷史經驗顯示，從1950年以來觀察漲幅前15大的月份，其後一年的平均報酬率達17.6%。貝萊德投信表示，進入5月以來，市場走勢延續強勢格局，且漲幅再度集中於大型股，顯示資金仍持續向具競爭優勢的龍頭企業集中，聚焦美股前50大企業的ETF更具吸引力。

國銀放款中小企業 衝高

金管會昨（14）日公布最新統計，截至今年3月底，本國銀行對中小企業放款餘額達11兆393億元，較2月底增加1,069億元，創史上同期新高紀錄，增幅為0.15%，累計今年第1季放款增額達1,508.1億元，創近十年同期第二高，金管會銀行局主秘周正山指出，放款增額創高主因是景氣回溫及電子業資金需求成長所致。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。