北富銀前4月簽帳金額突破2,000億元 創歷年同期新高

北富銀信用卡4月刷卡量511億，較去年同期成長3%，較上月減少10%，主要因4月入帳天數較上月減少3天所致。累計今年前4月簽帳金額已突破2,000億元，創歷年同期新高。4月刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費佔比近4成。

北富銀2026年4月新增發卡量約5.6萬張，主要發卡貢獻及本行累積發卡量前三名為：富邦Costco聯名卡約280萬卡、富邦J卡約240萬卡及富邦momo卡約110萬卡。北富銀積極把握海外旅遊與跨境網購等具潛力的消費場景，並將更聚焦「精準客群、深耕場景」，透過差異化經營與提升客群價值，致力維持信用卡業務穩健且高品質的成長。

迎接5月綜所稅報稅季，北富銀推出多元優惠方案，自5/1至6/1止，刷富邦信用卡繳稅不僅可享免手續費，還能選擇刷卡金最高回饋0.66%或分3期0利率優惠，透過具彈性的支付選擇，從容完成報稅大事。