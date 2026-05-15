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國泰投信財金教育講座再進化 投資小白、少年股神作伙來上課

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據臺灣證券交易所最新統計數據，2026年第1季全台新開戶人數一舉突破33萬大關，創下有統計以來歷史新高紀錄。在這波理財浪潮中，以19歲以下青少年族群及61歲以上銀髮族成長最多，投資已不是壯年族的專利，年輕世代對於參與資本市場展現高度熱忱。今年下半年，國泰投信正積極規劃全新演講場次，熱烈邀請全台各大專院校與理財社團共同響應，攜手培育新一代的金融生力軍。歡迎各單位透過Facebook官方粉絲專頁「國泰投信-大樹下學投資」與國泰投信聯繫。

國泰投信深耕校園族群，將理財教育依照不同學生族群，細分為「投資理財進修課」與「投資小白必修課」兩大類，安排基金經理人與投研團隊深入大專院校擔任講師、並力邀財經營隊辦理企業參訪，將生硬的金融理論轉化為淺顯易懂的實用理財知識。

隨著台股在AI題材的帶動下屢創新高，市場的蓬勃發展也點燃了校園理財社團的熱情。針對已有基礎投資經驗的族群，國泰投信打造「投資理財進修課」，講座側重於宏觀經濟局勢分析與市場脈絡解讀，引導學生從資產配置的視角出發，學習如何利用不同性質的ETF與基金進行策略搭配，進而找出自已的投資方程式。今年以來，該課程已與台灣大學證券研究社、清華大學理財投資研究社合作，影響逾百名優秀學子。

國泰投信觀察，在近期的校園課後問答中，兼具靈活選股與盤中便利優勢的「主動式ETF」，成為年輕學子最熱門的諮詢焦點。國泰投信旗下主動式ETF主動國泰動能高息ETF（00400A）自掛牌以來基金規模持續成長，同樣引發學生關注，截至5月13日的規模已突破新台幣214億元，成長率達165%。

00400A核心持股聚焦於引領全球科技浪潮的AI產業鏈，包括聯發科、台積電、台光電、台達電等指標性企業，將經理人操盤加上投研團隊對市場的觀察，轉化為強而有力的投資策略，對於無法長期盯盤的學生來說，00400A便是長期參與台股，捕捉最新市場趨勢的投資工具。

國泰投信建議已有投資經驗的學生，可採取「核心與衛星」的配置策略，由於學生的年紀承受風險波動能力較強，在配置上可以股票型商品為主，將00400A作為核心資產，由專業經理人每日主動調整成分股捕捉市場訊號，同時搭配國泰台灣領袖50（00922）等市值被動型ETF作為衛星配置，讓資產有機會跟隨台灣產業龍頭共同成長。

對於剛接觸市場的「理財小白」，國泰投信表示，相較於單一個股的高波動度，ETF正是最適合新手的敲門磚，透過打包一籃子股票的機制，鎖定特定主題或產業並分散投資風險，搭配定期定額策略長期投入股市。近期國泰投信受景文科技大學邀請，在專為新手規劃的「投資小白必修課」中，專業的投研團隊化身為投資領航員，為近80位對投資理財感興趣的學生傳授金融新知，課程從認識市場運作、剖析各類投資工具到ETF入門指南，一步步建立正確的理財觀念。

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