美股連續大漲後的續強機率高 大型股表現優於中小型股

美股延續強勁多頭動能，標普500指數已連續六周上漲，4月漲幅更躍居1950年以來第13高。另歷史經驗顯示，從1950年以來觀察漲幅前15大的月份，其後一年的平均報酬率達17.6%。貝萊德投信表示，進入5月以來，市場走勢延續強勢格局，且漲幅再度集中於大型股，顯示資金仍持續向具競爭優勢的龍頭企業集中，聚焦美股前50大企業的ETF更具吸引力。

貝萊德 iShares 安碩標普500卓越50 ETF（009813）基金經理人楊貽甯指出，這波行情的推動力並非來自降息預期或短線資金情緒，而是企業獲利的實質加速。目前接近九成的標普500指數成分股已公布第1季財報，整體EPS年增率已達25%，創2021年以來最強成長動能。

根據貝萊德智庫研究指出，不論是第1季實際財報表現、第2季企業展望，或市場對後續季度的預期，美國企業獲利均持續在高基期上擴張，且企業利潤率維持相對穩健。也因此，即使面對中東局勢與油價波動等不確定因素，市場目前仍能維持相對穩定的投資節奏。

在這樣的環境下，真正支撐市場的關鍵，在於那些能夠將營收成長、利潤率提升及AI投資轉化為實際獲利的大型企業。當市場資金持續朝這些企業集中時，大型龍頭的影響力也逐漸更加凸顯。

隨著漲幅愈發集中於大型股，貝萊德投信指出，009813聚焦標普500中市值相對最大、具有代表性的50家企業，讓投資人得以直接參與由美股龍頭企業獲利帶動的市場行情。