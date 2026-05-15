台壽：退休四指標 一好三壞

享早退、提「錢」太難！台灣人壽與政治大學商學院發布2026「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，今年退休四大指數一好三壞，「滿意」指數進步5分至70分；「信心」指數57分仍不及格，卻是睽違三年首度止跌回升；「充裕」指數同去年59分，仍為歷年低點。

首度公布的「素養」指數僅55.95分，在四項指數中敬陪末座，值得一提的是，未退族「自備退休金」比例首度突破七成，居七年新高，但直到42.73歲才有能力存錢備退。調查更發現，逾六成未退群每月存不到1萬元。

交叉分析顯示，未退族認為38.58歲就要開始存退休金，期望每月退休金有新台幣41,956元，但實際上有能力開始存退休金的年齡落在42.73歲，每月預估可支用的退休金僅剩31,956元，理想與實際差距為4.15歲、少了10,000元。進一步發現，超過七成（76.4%）未退族期望65歲前退休，逾六成（61%）未退族每月存不到1萬元，其中更有一成以上（12.5%）根本沒餘錢存退休金，養家、薪水太低與房貸房租壓力是未退族理財的三大障礙；其中20至39歲年輕人「低薪」為理財卡關的主因，55歲以上的三明治族為家庭重要經濟支柱，「養家」費用吞噬退休準備。

未退族退休金來源部分，今年第三層「自行理財」比例破七成（72.8%），創七年新高，第一層「社會保險（53.6%）」依賴程度為歷年最低，計畫主持人、政大商學院金融學系楊曉文教授分析，20至39歲年輕人自備退休金占比甚至已高達78.7%，顯示超高齡社會下長壽風險意識提升，靠自己存老本觀念逐步扎根。

贏領金融論壇6月1日登場，前白宮暨IMF顧問、現任美國聯準銀行顧問勞倫斯·克里寇夫（Laurence Kotlikoff）教授、保發中心董事長黃泓智、台灣人壽策略長葉栢宏、中國信託銀行財富管理產品處副總經理尹志龍以及全方位藝人唐從聖等跨領域權威開講，探討變局中的退休理財、健康養老新布局。