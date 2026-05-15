聽新聞
0:00 / 0:00

台壽：退休四指標 一好三壞

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
台灣人壽公布退休生態大調查。台灣人壽／提供
台灣人壽公布退休生態大調查。台灣人壽／提供

享早退、提「錢」太難！台灣人壽與政治大學商學院發布2026「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，今年退休四大指數一好三壞，「滿意」指數進步5分至70分；「信心」指數57分仍不及格，卻是睽違三年首度止跌回升；「充裕」指數同去年59分，仍為歷年低點。

首度公布的「素養」指數僅55.95分，在四項指數中敬陪末座，值得一提的是，未退族「自備退休金」比例首度突破七成，居七年新高，但直到42.73歲才有能力存錢備退。調查更發現，逾六成未退群每月存不到1萬元。

交叉分析顯示，未退族認為38.58歲就要開始存退休金，期望每月退休金有新台幣41,956元，但實際上有能力開始存退休金的年齡落在42.73歲，每月預估可支用的退休金僅剩31,956元，理想與實際差距為4.15歲、少了10,000元。進一步發現，超過七成（76.4%）未退族期望65歲前退休，逾六成（61%）未退族每月存不到1萬元，其中更有一成以上（12.5%）根本沒餘錢存退休金，養家、薪水太低與房貸房租壓力是未退族理財的三大障礙；其中20至39歲年輕人「低薪」為理財卡關的主因，55歲以上的三明治族為家庭重要經濟支柱，「養家」費用吞噬退休準備。

未退族退休金來源部分，今年第三層「自行理財」比例破七成（72.8%），創七年新高，第一層「社會保險（53.6%）」依賴程度為歷年最低，計畫主持人、政大商學院金融學系楊曉文教授分析，20至39歲年輕人自備退休金占比甚至已高達78.7%，顯示超高齡社會下長壽風險意識提升，靠自己存老本觀念逐步扎根。

贏領金融論壇6月1日登場，前白宮暨IMF顧問、現任美國聯準銀行顧問勞倫斯·克里寇夫（Laurence Kotlikoff）教授、保發中心董事長黃泓智、台灣人壽策略長葉栢宏、中國信託銀行財富管理產品處副總經理尹志龍以及全方位藝人唐從聖等跨領域權威開講，探討變局中的退休理財、健康養老新布局。

退休金 台灣人壽 台壽

延伸閱讀

18歲月投1萬0050太少乾脆不要？懶錢包：成立以來的年化報酬推算65歲退休有4.3億

台股熱讓「退休」衝上熱搜！理財專家揭熊市風險：順序不同恐讓人破產

台股4萬高點清空00878、0056、00919？專家點「小心存股再也買不回」：分3帳戶操作

幾歲是最佳退休時機？勞保老年年金請領習慣變了

相關新聞

國銀放款中小企業 衝高

金管會昨（14）日公布最新統計，截至今年3月底，本國銀行對中小企業放款餘額達11兆393億元，較2月底增加1,069億元，創史上同期新高紀錄，增幅為0.15%，累計今年第1季放款增額達1,508.1億元，創近十年同期第二高，金管會銀行局主秘周正山指出，放款增額創高主因是景氣回溫及電子業資金需求成長所致。

國壽增持勤誠 躍第七大股東

國泰人壽昨（14）日公告增加與減少持股標的及金額，主要取得勤誠所發行股份總額約5.1%持股，累計取得6,386張勤誠的股票，總市值預估逾93億元，另減持聚陽約2,589張股票，持股比例從6.09%下降至5.04%，減持市值約5.77億元，國壽表示，此為財務性投資，已全權委託國泰投信代操。

2年期公債得標利率攀升

中央銀行受財政部委託，於昨（14）日標售2年期115年度乙類第2期中央政府建設公債增額發行，本期公債最高得標利率達1.4%，不僅高於前次同年期的1.325%，亦攀2008年金融海嘯以來新高水準，反映市場資金略為吃緊，短天期利率明顯上揚。

新壽第1季外價金將達996億

台新新光金控合併後，旗下新光人壽1月開帳的外匯價格變動準備金爭議，新光人壽昨（14）日表示，尊重主管機關，並將配合辦理額外增提，預估新壽第1季財報的外價金將達996億元。

Extel評比 富邦金蔡明興獲選最佳CEO

由國際知名專業研究調查機構《Extel》舉辦之「2026年度亞洲區公司最佳管理團隊」票選，昨（14）日公布票選成績，富邦金控今年再創佳績，榮獲「全亞洲保險業」與「亞洲保險業（中國大陸除外）」雙榜冠軍，並為連續五年唯一獲頒「最受尊崇企業」的台灣金融業者，富邦金控董事長蔡明興亦獲選最佳執行長（Best CEO）殊榮。

台壽：退休四指標 一好三壞

享早退、提「錢」太難！台灣人壽與政治大學商學院發布2026「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，今年退休四大指數一好三壞，「滿意」指數進步5分至70分；「信心」指數57分仍不及格，卻是睽違三年首度止跌回升；「充裕」指數同去年59分，仍為歷年低點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。