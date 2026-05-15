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Extel評比 富邦金蔡明興獲選最佳CEO

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
富邦金控連續五年榮獲《Extel》「最受尊崇企業」。富邦金控／提供
富邦金控連續五年榮獲《Extel》「最受尊崇企業」。富邦金控／提供

由國際知名專業研究調查機構《Extel》舉辦之「2026年度亞洲區公司最佳管理團隊」票選，昨（14）日公布票選成績，富邦金控（2881）今年再創佳績，榮獲「全亞洲保險業」與「亞洲保險業（中國大陸除外）」雙榜冠軍，並為連續五年唯一獲頒「最受尊崇企業」的台灣金融業者，富邦金控董事長蔡明興亦獲選最佳執行長（Best CEO）殊榮。

富邦金控董事長蔡明興表示，在國際評比制度持續精進、標準更加嚴謹的環境下，富邦金控仍能持續獲得國際專業投資機構與分析師的一致肯定，不僅代表市場對富邦金控長期經營策略與治理成果的高度信任，也反映管理團隊穩健執行與持續精進的能力。

未來，富邦金控將持續強化核心競爭力，深化數位轉型與創新應用，並積極回應全球永續發展趨勢，為股東以及社會創造出長期價值。

本次通過數千名專業投資人的投票，富邦金控以卓越的管理領導能力、出色的投資者關係工作及ESG永續治理，在全亞洲保險業中脫穎而出。在最佳執行長、最佳財務長、最佳投資者關係企業、最佳投資者關係專業人員、最佳永續治理、最佳董事會等六大項的綜合，買方及賣方共18個排名類別中，有11個類別獲得票選第一名。

在經營管理表現方面，富邦金控長期維持穩健成長動能，持續優化產品與服務組合，並深化數位轉型與跨子公司整合效益，並已連續17年蟬連台灣金控業每股盈餘獲利王。

在投資者關係方面，富邦金控持續強化與國際資本市場的溝通深度與廣度，透過定期法人說明會、積極參與海內外投資論壇，提升資訊透明度與即時性。在今年新制下，投資人需進行更細緻的比較與排序，富邦金控仍能獲得廣泛支持，突顯富邦在投資人關係經營上的穩定表現與長期信任基礎。

在永續治理方面，富邦金控持續將ESG融入核心營運策略，推動低碳轉型、永續金融與社會影響力投資，並精進公司治理與風險管理機制，持續深耕ESG及擴大金融影響力。

展望未來，富邦金控將持續深化與全球投資人及利害關係人之溝通互動，精進公司治理並強化經營韌性，在更具挑戰與競爭的國際經濟環境中穩健前行，朝「成為亞洲一流的金融機構」願景穩步邁進。

富邦金控 蔡明興 CEO

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