新壽第1季外價金將達996億

台新新光金控（2887）合併後，旗下新光人壽1月開帳的外匯價格變動準備金爭議，新光人壽昨（14）日表示，尊重主管機關，並將配合辦理額外增提，預估新壽第1季財報的外價金將達996億元。

台新新光金去年7月24日進行金控合併，人壽部分，今年1月併入金控，因為會計衡量基礎不同及匯率波動因素，使得外價金的提存變動，由去年底的996億元變為560億元，減少逾四成，引發外界關注，金管會已要求新壽提出說明。

台新新光金指出，針對主管機關保險局對新光人壽外價金相關要求，金控重申不論是金控母公司，亦或是子公司新光人壽，有關合併會計處理均是依據會計準則及會研基金會相關函釋合法合規辦理，新光人壽外價金無任何調整或收回情事。對於保險局因金融監理而提出的要求，新光人壽表示尊重並將配合辦理額外增提事宜。

台新新光金強調，本案為我國二家金控公司合併後的壽險子公司整併首例，涉及合併會計與保險監理規範交錯的議題，屬於前所未有；為尊重主管機關監理原則，新光人壽已配合調整相關會計處理並將於第1季財報揭露。

台新新光金強調，本次調整僅屬合併會計處理基礎差異所產生之一次性調整，並不影響當期損益及資本適足率。