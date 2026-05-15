聽新聞
0:00 / 0:00
國壽增持勤誠 躍第七大股東
國泰人壽昨（14）日公告增加與減少持股標的及金額，主要取得勤誠（8210）所發行股份總額約5.1%持股，累計取得6,386張勤誠的股票，總市值預估逾93億元，另減持聚陽約2,589張股票，持股比例從6.09%下降至5.04%，減持市值約5.77億元，國壽表示，此為財務性投資，已全權委託國泰投信代操。
根據勤誠的第1季底年報顯示，國泰人壽全權委託國泰投信投資帳戶共取得3,844張勤誠的股票，持股比例達3.07%，成為第七大股東。國壽14日公告指出，截至5月12日止，共透過集中市場累積取得6,386張勤誠的股票，持股比例約5.1%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。