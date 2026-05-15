國銀放款中小企業 衝高

金管會昨（14）日公布最新統計，截至今年3月底，本國銀行對中小企業放款餘額達11兆393億元，較2月底增加1,069億元，創史上同期新高紀錄，增幅為0.15%，累計今年第1季放款增額達1,508.1億元，創近十年同期第二高，金管會銀行局主秘周正山指出，放款增額創高主因是景氣回溫及電子業資金需求成長所致。

銀行業指出，今年放款成長主因與景氣回溫帶動企業資金需求增加，包含電力產業如風電等聯貸案於3月動撥，以及電子相關高科技產業的周轉金需求增加，3月的放款增額創下史上同期新高，達1,069億元，而第1季放款增額1,508.1億元也創下近十年同期次高，僅次於2021年首季的放款增額1,534.4億元，預期這波放款增加的趨勢將持續。

金管會統計，截至今年第1季底，國銀對中小企業放款餘額最高的前五名銀行為第一銀1兆388.3億元、合庫銀8,642.3億元、台企銀（2834）8,302.7億元、華南銀7,716.9億元，以及兆豐銀7,490.2億元；若與去年底相比，今年第1季底對中小企業放款增加最多的前五名銀行為台新銀增加376.9億元、永豐銀增加226.1億元、台北富邦銀增加150.5億元、第一銀增加150億元，以及玉山銀增加142.9億元。

金管會每年都會針對國銀對中小企業放款增額訂定目標，2025年所設定的目標是較前一年度增加4,600億元，最終增加5,504億元，達標率為120%，今年的目標尚未出爐，不過外界預期放款增額目標不亞於2025年度的4,600億元，今年首季放款增額開紅盤，若依照同樣的增速持續下去，有望超越去年的成績。