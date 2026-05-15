聽新聞
0:00 / 0:00

2年期公債得標利率攀升

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行財政部委託，於昨（14）日標售2年期115年度乙類第2期中央政府建設公債增額發行，本期公債最高得標利率達1.4%，不僅高於前次同年期的1.325%，亦攀2008年金融海嘯以來新高水準，反映市場資金略為吃緊，短天期利率明顯上揚。

此次公債為不足額發行，市場人士指出，由於2年期公債非主流債，再加上進入繳稅季市場資金略為吃緊，使2年期公債利率大幅上升。

回顧歷史，2年期公債在金融海嘯前的2007年5月標售時，最高得標利率為1.932%；隨後歷經金融海嘯，在2009年10月再標售時，利率大幅降至0.349%。此次標售利率站上1.4%，顯示市場資金成本明顯回升。

另外，此次標售亦出現不足額發行情形。原公告發行額為300億元，實際發行額僅228.5億元，投標總額為310.5億元，投標倍數僅1.04倍，顯示市場承接力道相對保守。得標利率區間介於0.99%至1.4%之間，高低利差達0.41個百分點，加權平均利率為1.374%，整體得標水準偏向區間高端。

公債 中央銀行 財政部

延伸閱讀

美伊談不攏 全球債市走弱…各國升息可能性大增

新興市場債錢景可期 一至三年期年化報酬率超越固定收益資產

陽信銀2026年前四月每股稅前賺0.58元

玉山00988B將迎首次配息 把握15日最後買進日

相關新聞

國銀放款中小企業 衝高

金管會昨（14）日公布最新統計，截至今年3月底，本國銀行對中小企業放款餘額達11兆393億元，較2月底增加1,069億元，創史上同期新高紀錄，增幅為0.15%，累計今年第1季放款增額達1,508.1億元，創近十年同期第二高，金管會銀行局主秘周正山指出，放款增額創高主因是景氣回溫及電子業資金需求成長所致。

國壽增持勤誠 躍第七大股東

國泰人壽昨（14）日公告增加與減少持股標的及金額，主要取得勤誠所發行股份總額約5.1%持股，累計取得6,386張勤誠的股票，總市值預估逾93億元，另減持聚陽約2,589張股票，持股比例從6.09%下降至5.04%，減持市值約5.77億元，國壽表示，此為財務性投資，已全權委託國泰投信代操。

2年期公債得標利率攀升

中央銀行受財政部委託，於昨（14）日標售2年期115年度乙類第2期中央政府建設公債增額發行，本期公債最高得標利率達1.4%，不僅高於前次同年期的1.325%，亦攀2008年金融海嘯以來新高水準，反映市場資金略為吃緊，短天期利率明顯上揚。

新壽第1季外價金將達996億

台新新光金控合併後，旗下新光人壽1月開帳的外匯價格變動準備金爭議，新光人壽昨（14）日表示，尊重主管機關，並將配合辦理額外增提，預估新壽第1季財報的外價金將達996億元。

Extel評比 富邦金蔡明興獲選最佳CEO

由國際知名專業研究調查機構《Extel》舉辦之「2026年度亞洲區公司最佳管理團隊」票選，昨（14）日公布票選成績，富邦金控今年再創佳績，榮獲「全亞洲保險業」與「亞洲保險業（中國大陸除外）」雙榜冠軍，並為連續五年唯一獲頒「最受尊崇企業」的台灣金融業者，富邦金控董事長蔡明興亦獲選最佳執行長（Best CEO）殊榮。

台壽：退休四指標 一好三壞

享早退、提「錢」太難！台灣人壽與政治大學商學院發布2026「台灣高齡社會退休生態觀察指標」，今年退休四大指數一好三壞，「滿意」指數進步5分至70分；「信心」指數57分仍不及格，卻是睽違三年首度止跌回升；「充裕」指數同去年59分，仍為歷年低點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。