2年期公債得標利率攀升

中央銀行受財政部委託，於昨（14）日標售2年期115年度乙類第2期中央政府建設公債增額發行，本期公債最高得標利率達1.4%，不僅高於前次同年期的1.325%，亦攀2008年金融海嘯以來新高水準，反映市場資金略為吃緊，短天期利率明顯上揚。

此次公債為不足額發行，市場人士指出，由於2年期公債非主流債，再加上進入繳稅季市場資金略為吃緊，使2年期公債利率大幅上升。

回顧歷史，2年期公債在金融海嘯前的2007年5月標售時，最高得標利率為1.932%；隨後歷經金融海嘯，在2009年10月再標售時，利率大幅降至0.349%。此次標售利率站上1.4%，顯示市場資金成本明顯回升。

另外，此次標售亦出現不足額發行情形。原公告發行額為300億元，實際發行額僅228.5億元，投標總額為310.5億元，投標倍數僅1.04倍，顯示市場承接力道相對保守。得標利率區間介於0.99%至1.4%之間，高低利差達0.41個百分點，加權平均利率為1.374%，整體得標水準偏向區間高端。