台股暢旺 13家金控前4月大賺2914億刷同期新高

金控4月獲利揭曉，台股暢旺、資本市場活絡帶動下，推升整體獲利表現。13家上市金控4月獲利衝破新台幣1033億元，累計前4月稅後盈餘合計達2914.88億元，刷新史上同期新高紀錄，年增近8成。

13家金控4月獲利出爐，受惠台股價量齊揚，資本市場熱絡，加上銀行子公司存、放款規模穩步擴張，淨利息收益持續提升，4月稅後盈餘合計1033億元，年增率高達4.5倍，主要是因去年同期金融業面臨全球股災衝擊、基期較低所致。

前4月上市金控整體表現，累積稅後純益達2914.88億元，年增79.65%，亦改寫2021年同期2475.37億元的新高紀錄。其中，富邦金、元大金、中信金、台新新光金、永豐金、凱基金、玉山金、兆豐金、華南金、合庫金累計獲利均創歷年同期新高。

富邦金4月稅後淨利388.2億元，寫下歷年最強單月紀錄，累計前4月稅後淨利720.8億元，每股稅後盈餘（EPS）5.15元，穩居金控第一。其中，銀行、產險、證券、投信單月跟累計數表現也都創歷史同期新高。富邦人壽4月大賺309.5億元，主要受惠台股創高與美股上揚，產生金融資產評價利益所致。

國泰金4月稅後淨利142.7億元，單月創歷年同期新高，累計稅後淨利達459.3億元，EPS為3.12元。旗下銀行、產險、證券與投信累計稅後淨利都創歷年同期新高。國泰人壽4月獲利85.7億元，累計獲利259.4億元，主要受惠資本市場反彈，帶動金融資產評價回升，國泰世華銀行4月獲利43.3億元，累計獲利175.3億元，年成長10%。

元大金4月在股市交易熱絡與資本市場活絡帶動下，自結稅後淨利達75.04億元，累計稅後淨利為219.13億元，刷新歷史新高紀錄，相較去年同期成長高達145%，EPS為1.64元，每股獲利表現超越中信金，躋身上市金控第3名。

中信金4月稅後盈餘53.95億元，累計前4月獲利284.99億元，EPS為1.46元。中信金表示，中信銀4月資金需求旺，放款業務動能強勁，依規定需提列相關備抵，導致單月獲利為43.19億元，累計前4月獲利209.04億元，年成長17%，除淨利差持續擴大外，各項業務動能強勁。

台新新光金4月獲利77.9億元，前4月獲利288.5億元，較去年合併前的台新金成長3.8倍，EPS為1.12元。子公司台新銀行、新光銀行累計稅後淨利80.8億元、30.5億元，續創同期新高；新光人壽累計稅後淨利151.8億元，獲利穩定；證券子公司合計累計稅後淨利51.5億元，亦創同期新高。

永豐金4月自結稅後淨利48.93億元，累積稅後淨利為158.33億元，續寫新高紀錄，EPS為1.09元，也是歷史新高。永豐金表示，累積獲利創高，主要由核心子公司獲利表現驅動，4月稅後淨利月增78%，歸因於資本市場表現強勁。

凱基金4月獲利58.98億元，累計獲利175.87億元，EPS為1.04元。凱基金表示，今年以來台股屢創高點，市場活絡，銀行、證券與壽險掌握市場動能，帶動獲利。凱基證券累計獲利97.56億元，創歷年同期新高，凱基銀行前4月獲利28.81億元、年增27%，凱基人壽累計獲利60.85億元。

玉山金4月自結稅後淨利41.84億元，累積稅後淨利142.41億元，創歷年同期新高，EPS為0.88元。

4大公股金控方面，兆豐金4月獲利48.57億元，累積獲利142.54億元創高，EPS達0.96元，續居公股龍頭；華南金4月稅後淨利34.54億元，累積稅後淨利111.14億元創高，EPS為0.8元；第一金4月稅後淨利31.58億元，累積稅後淨利114.01億元，年成長23%，EPS為0.79元；合庫金4月稅後淨利25.65億元，累計稅後淨利83.77億元創高，EPS為0.51元。