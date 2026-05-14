海域活動綜合保險保費連二年下滑 金管會提醒下水前加強保障

隨著天氣逐漸炎熱，民眾參與衝浪、潛水及水上摩托車等海域遊憩活動需求升溫，不過相關保險投保人數卻逐年下滑。金管會統計，海域活動綜合保險2023年度承保人數為6萬2,601人、新契約保費收入1,456萬元，但去年已降至5萬246人、保費1,147萬元，承保人數與保費收入連兩年下滑。金管會提醒，海域活動面臨的風險與一般旅遊活動不同，建議事先評估投保海域活動綜合保險。

根據金管會保險局統計，「海域活動綜合保險」於2023年度承保人數為6萬2,601人、新契約保費收入1,456萬元；2024年度降至5萬3,925人、保費1,233萬元；去年則進一步降至5萬246人、保費1,147萬元。

保險局主秘劉純斌表示，海域活動綜合保險主要針對潛水、水上摩托車等海域遊憩活動提供保障，部分僅從事海灘活動或一般游泳的民眾，可能已投保旅平險或一般傷害險，而未另外投保海域活動保險。不過，金管會已請產險公司開發「海域活動綜合保險」之專屬保險商品，除涵蓋一般傷害保險及旅行平安保險所承保之意外事故保障外，特別針對民眾從事特定海域活動時可能面臨之特定事故，如潛水夫症、失溫、海洋弧菌感染等，所致身故、失能及醫療費用損失，提供保險保障。

劉純斌表示，目前承保海域活動綜合保險的產險公司共有12家，包括富邦產險、泰安產險、明台產險、新光產險、華南產險、國泰產險、兆豐產險、台產（2832）、中信產險、第一產險、和泰產險及南山產險。海域活動綜合保險最長可投保30天，民眾可透過保險公司臨櫃、網路投保或業務員等多元管道辦理。

此外，民眾也可視需求加保「緊急救援費用保險」，提供事故發生後所需的搜尋費用、救護費用等支出保障，以提升保障完整性。

金管會也提醒，民眾從事海域遊憩活動前，除應詳閱保單條款、了解保障內容與除外責任外，也應選擇已投保「水域遊憩活動責任保險」的合法業者安排活動，在多一層保障與防護下安心從事海域休閒活動。