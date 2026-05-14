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壽險金控秀「調整後獲利」會誤導？ 金管會回應了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會表示，後續會研議金控揭露與對外說明方式。圖／本報資料照片
金管會表示，後續會研議金控揭露與對外說明方式。圖／本報資料照片

壽險金控把OCI股票處分利益納入「調整後獲利」，引市場質疑是否誤導投資人。金管會14日表示，因IFRS 17上路後，財報制度與去年差異太大，若直接比較同期獲利，數字可能嚴重失真，金控才會加計補充揭露，非美化獲利。

保險業今年起適用IFRS 17，「覆蓋法」走入歷史，為避免股價波動影響損益，業者會把股票部位，轉列FVOCI（透過其他綜合損益按公允價值衡量）。

列入OCI後，未來即使賣股，也不會挹注獲利，而是直接轉入保留盈餘。因此，金控每股稅後純益（EPS）將不再反映這類股票資本利得。

近期多家壽險金控公告獲利時，也同步揭露加計FVOCI股票處分利益後的「調整後獲利」，引發市場質疑，是否讓外界誤以為這些利益仍屬當期獲利。

對此，銀行局主秘周正山指出，部分金控從今年1月起就已同步揭露相關資訊，也有發布重訊補充說明，主因是IFRS 17導入後，與去年同期財報基礎不同，若單純比較數字，波動會非常大。

官員舉例，過去可能賺100億元，今年因OCI不進損益，表面只剩21億元，但不代表實際獲利能力驟降，而是會計制度改變所致。

因此，部分金控才會補充揭露「調整後獲利」，協助投資人理解制度差異，並說明這類股票資本利得，雖不列入當期損益，但仍會進入保留盈餘，未來可作為股利分配基礎。

金管會表示，相關揭露目的並非誤導，但後續仍會研議金控揭露與對外說明方式，希望兼顧資訊透明與對稱，避免外界產生疑慮。

金管會

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