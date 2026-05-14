三商壽財報／首季小幅虧損1.6億元 新任營運長5月15日上任

台新新光金控（2887）合併後，旗下新光人壽1月開帳的外匯價格變動準備金，由去年底的996億元，變為560億元，減少逾四成，引發外界關注，金管會已要求新壽提出說明。而據了解，新壽第1季財報的外價金將採用原先財報的計算方式（以原始投資成本認列），因此外價金額確定達到996億元。

2026-05-14 18:56