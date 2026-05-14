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三商壽財報／首季小幅虧損1.6億元 新任營運長5月15日上任
受美伊衝突升溫，導致全球股市短期劇烈震盪、油價飆高、推升通膨，亦衍生利率攀升等影響，使得壽險業3月金融資產價格波動劇烈。三商美邦人壽14日公布2026年第1季獲利，小幅虧損1.6億元，由盈轉虧，每股稅後虧損0.03元。
另外，三商美邦人壽14日也公布兩件重要的人事任命案，董事會決議通過新任營運長，由副總經理郭一陽新任；總機構法令遵循主管暨防制洗錢及打擊資恐專責主管，由副總經理林一德新任，生效日期皆為5月15日。
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