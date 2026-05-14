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第一金、華南金前四月獲利皆破百億元 公股金控不再只靠銀行了？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
圖為華南金控大樓 。圖／聯合報系資料照片
圖為華南金控大樓 。圖／聯合報系資料照片

公股金控獲利引擎正在轉向。受惠4月台股強漲帶動投資收益爆發，華南金（2880）與第一金（2892）累計前四月稅後純益同寫史上同期新高，其中最大亮點，不再只有銀行撐場，而是證券、自營與非銀子公司同步衝高，顯示公股金控獲利結構正出現變化。

其中，華南金4月稅後純益34.54億元，月增35%，寫史上單月新高；累計前四月稅後純益111.14億元寫史上同期新高、年增59.7%，每股稅後純益0.8元，超車第一金的每股0.79元。

第一金4月稅後純益31.58億元、月增16.5%，累計前四月稅後純益114億元、年增23.3%，同寫史上同期新高，EPS為0.79元。

若從獲利來源觀察，兩家公股金控都出現相同趨勢，就是「銀行穩賺、證券爆發」。

華南金4月獲利大增，主要受惠台股強漲，帶動證券、銀行與創投股票資本利得同步增加。其中，華南永昌證券4月單月大賺8.03億元、月增逾倍，累計前四月獲利19.32億元、年增7.3倍，成為最大黑馬。

華南銀行4月稅後純益23.06億元，月增近2.5億元，也是受台股表現強勁，股票操作利益增加所致。

除銀行、證券外，創投、產險與金資產等子公司，前四月獲利也同步成長，顯示華南金已逐步擺脫過去「只靠銀行」的單一結構。

第一金則呈現「銀行回穩、證券衝高、壽險回神」的三箭頭格局。第一銀行4月受惠SWAP收益回溫，金融交易利得改善，但因增加提存，單月獲利略減至25.93億元；累計前四月仍賺101.66億元、年增13.2%。

真正推升第一金4月獲利的，是非銀子公司全面轉強。

第一金證券受惠台股價量齊揚，自營與投資收益大增，4月單月獲利月增1.57倍至3.06億元，前四月累計獲利8.17億元、年增逾五倍。第一金人壽也因投資收益增加，4月單月獲利逼近1億元，前四月賺2.51億元。

華南金 資產 華南銀行

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