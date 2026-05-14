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景氣回溫帶動資金需求 今年第1季底國銀對中小企業放款餘額破11兆元

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片
新台幣示意圖。圖／聯合報系資料照片

金管會統計，截至今年3月底，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣11兆393億元，較上月底增加1,069億元，創史上同期新高紀錄，增幅為0.15%，累計今年第1季放款增額達1,508.19億元，創近十年同期第二高，金管會銀行局主秘周正山指出，放款增額創高主因是景氣回溫及電子業資金需求成長所致。

周正山表示，經詢問銀行業者得知今年放款成長主因與景氣回溫帶動企業資金需求增加，包含電力產業如風電等聯貸案於3月動撥，以及電子相關高科技產業的周轉金需求增加，導致3月的放款增額創下同期新高，達1,069億元，而第1季放款增額1,508.19億元也創下近十年同期次高，僅次於2021年首季的放款增額1,534.41億元，預期這波放款增加的趨勢可能會再延續一段時間。

金管會統計，截至今年第1季底，國銀對中小企業放款餘額最高的前五名銀行為第一銀行1兆388.34億元、合庫銀行8,642.39億元、臺灣企銀8,302.71億元、華南銀行7,716.99億元，以及兆豐銀行7,490.27億元；若與去年底相比，今年第1季底對中小企業放款增加最多的前五名銀行為台新銀行增加376.94億元、永豐銀行增加226.18億元、台北富邦銀行增加150.55億元、第一銀行增加150億元，以及玉山銀行增加142.9億元。

金管會每年都會針對國銀對中小企業放款增額訂定目標，2025年所設定的目標是較前一年度增加4,600億元，最終增加5,504億元，達標率為120%，今年的目標尚未出爐，不過外界預期放款增額目標不亞於2025年度的4,600億元，今年首季放款增額開紅盤，若依照同樣的增速持續下去，有望超越去年的成績。

金管會另統計，2026年3月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為63.64％，占民營企業放款餘額比率為67.25％，分別較上月底之比率減少0.03個百分點及增加0.07個百分點；另115年3月底中小企業放款之平均逾期放款比率為0.21％，較上月底之比率增加0.01個百分點。金管會表示，將持續鼓勵銀行在兼顧風險控管下，對中小企業提供必要的營運資金，以營造有利中小企業融資環境。

國銀 中小企業 金管會

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