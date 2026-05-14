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國銀對中小企業放款首季增1508億 創10年同期次高

中央社／ 台北14日電
金管會統計截至3月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣11兆393億元。圖／本報資料照片
金管會統計截至3月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣11兆393億元。圖／本報資料照片

金管會統計截至3月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣11兆393億元，月增1069億元，創10年來同期新高，首季放款餘額增加1508億元，增額也寫下10年同期次高。金管會說明，受惠景氣回溫，帶動企業資金需求，預期動能還會持續一陣子。

金管會今天公布本國銀行3月底辦理中小企業放款情形。截至115年3月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達11兆393億元，月增1069億元。今年3月底中小企業放款餘額占全體企業放款餘額比率為63.64%，占民營企業放款餘額比率為67.25%。

金管會銀行局主秘周正山指出，國銀對中小企業放款，3月月增1069億元，創下10年來同期第一大，主要受到景氣回溫影響，帶旺企業營運資金需求，加上3月也有聯貸案動撥，放款餘額增加顯著。

至於國銀首季對中小企業放款增加1508億元，增額也創下10年來同期次高，僅次於2021年的1534億元。至於如何看待後續發展，周正山說明，近期電子高科技產業貸款需求也上揚，預期相關動能還會持續一陣子。

觀察今年3月底跟去年12月底相比，國銀對中小企業放款增額前5大銀行，分別為台新銀增376.94億元、永豐銀增226.18億元、北富銀增150.55億元、第一銀增150億元、玉山銀增142.9億元。

至於整體對中小企業放款餘額前5大的銀行，全數皆為公股銀，依序為一銀1兆328億元、合庫銀8642億元、台企銀8302億元、華南銀近7717億元與兆豐銀7490億元。

國銀 中小企業 金管會

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