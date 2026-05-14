國銀對中小企業放款首季增1508億 創10年同期次高

對於失智症患者的保險照護如何強化，保險局主秘劉純斌今日指出，保險局鼓勵業者持續開發與失智保險相關的更多元化商品，同時對於理賠機制的精進，保險局已在研議，包括自動理賠、加強實物給付、以及能否即時得到醫院確認保戶失智的資訊等面向，都還在研議當中，規畫完成之後，將適時對外說明，包括失智症患者在初期能否得到更多的理賠金，來更發揮提前照顧、減緩失智症狀惡化的功效，也在保險局研議理賠措失精進的範疇。

2026-05-14 18:53