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2年期公債標售 最高利率達1.4%、創金融海嘯以來新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行受財政部委託，於14日標售2年期115年度乙類第2期中央政府建設公債增額發行。圖／本報資料照片
中央銀行受財政部委託，於14日標售2年期115年度乙類第2期中央政府建設公債增額發行。圖／本報資料照片

中央銀行受財政部委託，於14日標售2年期115年度乙類第2期中央政府建設公債增額發行，本期公債最高得標利率達1.4%，不僅高於前次同年期的1.325%，亦創下自2008年金融海嘯以來新高水準，反映短天期利率明顯上揚。此次公債為不足額發行，市場人士指出，由於2年期公債非主流債，再加上進入繳稅季市場資金略為吃緊，使2年期公債利率大幅上升。

回顧歷史，2年期公債在金融海嘯前的2007年5月標售時，最高得標利率為1.932%；隨後歷經金融海嘯，在2009年10月再標售時，利率大幅降至0.349%。此次標售利率站上1.4%，顯示市場資金成本明顯回升。

另外，此次標售亦出現不足額發行情形。原公告發行額為300億元，實際發行額僅228.5億元，投標總額為310.5億元，投標倍數僅1.04倍，顯示市場承接力道相對保守。得標利率區間介於0.99%至1.4%之間，高低利差達0.41個百分點，加權平均利率為1.374%，整體得標水準偏向區間高端。

從得標結構觀察，銀行業仍為主要承接主力，占比達80.09%，但較前次同年期的86.01%下滑；證券業占比提升至11.16%，較前次大幅增加5.83個百分點，票券業亦上升至7%，保險業則降至1.75%。

本次2年期公債標售結果，最高得標利率創近19年新高，後續市場對未來利率的預期與市場資金動向，值得持續關注。不過金融人士也強調，2年期公債因參與者少、發行稀疏，「久久才標一次」，對利率的指標性較低。未來觀察指標，仍應以市場偏好主流債如5年或10年期公債利率走勢為主。

公債 中央銀行 金融海嘯

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