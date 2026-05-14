快訊

不斷更新／國宴登場！川普邀請習近平和夫人訪美 黃仁勳、馬斯克也現身

釋善意？川普見習近平 會場正中央放杜鵑暗藏這些訊息

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／新壽第1季財報外價金額出爐！將辦理額外增提 確定達996億元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽。圖／業者提供
新光人壽。圖／業者提供

台新新光金控（2887）合併後，旗下新光人壽1月開帳的外匯價格變動準備金，由去年底的996億元，變為560億元，減少逾四成，引發外界關注，金管會已要求新壽提出說明。而據了解，新壽第1季財報的外價金將採用原先財報的計算方式（以原始投資成本認列），因此外價金額確定達到996億元。

台新新光金指出，針對主管機關保險局對新光人壽外匯價格變動準備金相關之要求，台新新光金控重申不論是金控母公司，亦或是子公司新光人壽，有關合併會計處理均是依據會計準則及會研基金會相關函釋合法合規辦理，新光人壽之外匯價格變動準備金並無任何調整或收回情事。對於保險局因金融監理而提出與公認之會計處理準則不同的額外要求，新光人壽表示尊重並將配合辦理額外增提事宜。

此次衡量基礎之差異數，是依循國際會計準則處理合併會計後之結果；新光人壽於合併基準日（2025年7月24日）成為台新新光金控子公司時，金控母公司須依國際財務報導準則IFRS 3「企業合併」規定，將資產負債按公允價值(即市價)重新衡量。在合併基準日，母、子公司帳列之外匯價格變動準備金均為一致，惟因子公司新光人壽須維持個體報表直至2025年12月31日合併消滅為止，故其個體財報適用的會計衡量基礎與金控層級自有不同；且在後續匯率波動下，導致計算提存的基礎產生落差，進而影響外匯價格變動準備金餘額之表達；然新光人壽之外匯價格變動準備金未因此而有進行任何調整或收回。

台新新光金強調，本案為我國二家金控公司合併後之壽險子公司整併之首例，涉及合併會計與保險監理規範交錯之議題，乃屬前所未有；然為尊重主管機關監理原則，新光人壽已配合調整相關會計處理並於第1季財報揭露。本次調整僅屬合併會計處理基礎差異所產生之一次性調整，並不影響當期損益及資本適足率，整體營運及保戶權益均不受影響。

台新新光金控 新光金控 新壽

延伸閱讀

台新新光金獲利／前四月大賺288億元、續創歷史新高 每股賺1.12元

美而快財報／首季每股淨損2.37元 擬辦理私募引進策略投資人

承攬台電風場虧損 森崴首季淨值負數面臨下市壓力

中信金前四月獲利284億元創同期新高 每股賺1.46元

相關新聞

獨／新壽第1季財報外價金額出爐！將辦理額外增提 確定達996億元

台新新光金控（2887）合併後，旗下新光人壽1月開帳的外匯價格變動準備金，由去年底的996億元，變為560億元，減少逾四成，引發外界關注，金管會已要求新壽提出說明。而據了解，新壽第1季財報的外價金將採用原先財報的計算方式（以原始投資成本認列），因此外價金額確定達到996億元。

央行臉書解析Fed換帥訊號 揭示貨幣政策思維新走向

中央銀行最新臉書專文，梳理美國聯準會主席更替與政策思維調整，未來利率決策與溝通模式。金融人士解讀，Fed新任主席對政策工具與央行角色的重新定位，將牽動全球金融市場預期，值得各國央行與投資人高度關注。

人民幣今年以來躍最強亞幣 外銀建議資產配置撥5~8%至人民幣

人民幣近2年來表現相對強勁，若以2024年底至14日止，人民幣升值達7.52%，表現勝星元的6.69%，也優於新台幣的4.03%。

國銀對中小企業放款首季增1508億 創10年同期次高

金管會統計截至3月底止，本國銀行對中小企業放款餘額達新台幣11兆393億元，月增1069億元，創10年來同期新高，首季放...

2年期公債標售 最高利率達1.4%、創金融海嘯以來新高

中央銀行受財政部委託，於14日標售2年期115年度乙類第2期中央政府建設公債增額發行，本期公債最高得標利率達1.4%，不僅高於前次同年期的1.325%，亦創下自2008年金融海嘯以來新高水準，反映短天期利率明顯上揚。此次公債為不足額發行，市場人士指出，由於2年期公債非主流債，再加上進入繳稅季市場資金略為吃緊，使2年期公債利率大幅上升。

保險局：研議如何精進失智患者保險照護 包括能否增加初期保險金

對於失智症患者的保險照護如何強化，保險局主秘劉純斌今日指出，保險局鼓勵業者持續開發與失智保險相關的更多元化商品，同時對於理賠機制的精進，保險局已在研議，包括自動理賠、加強實物給付、以及能否即時得到醫院確認保戶失智的資訊等面向，都還在研議當中，規畫完成之後，將適時對外說明，包括失智症患者在初期能否得到更多的理賠金，來更發揮提前照顧、減緩失智症狀惡化的功效，也在保險局研議理賠措失精進的範疇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。