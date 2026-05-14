央行臉書解析Fed換帥訊號 揭示貨幣政策思維新走向

中央銀行最新臉書專文，梳理美國聯準會主席更替與政策思維調整，未來利率決策與溝通模式。金融人士解讀，Fed新任主席對政策工具與央行角色的重新定位，將牽動全球金融市場預期，值得各國央行與投資人高度關注。

根據央行整理，美國聯準會主席鮑爾（Powell）將於2026年5月15日卸任，由華許（Kevin Warsh）接任。該任命案在美國參議院以54比45通過，呈現罕見高度分歧，反映美國政壇對貨幣政策路線存在明顯歧見。另一方面，鮑爾於任內最後一場記者會宣布，卸任後將續留聯準會理事，成為近80年來首見案例，亦引發市場對政策延續性與權力互動的高度關注。

在政策改革方向上，華許已釋出多項訊號。首先，在對外溝通機制方面，他對聯準會自2012年以來採行的「點陣圖」（Dot Plot）制度提出質疑。點陣圖原為Federal Open Market Committee成員對未來利率預測的重要參考，但華許認為過度前瞻指引（forward guidance）可能限制政策彈性，並放大市場雜訊，因此主張廢除點陣圖，甚至檢討例行記者會制度。

其次，在通膨衡量指標上，華許亦傾向導入新的評估方式。他認為目前聯準會慣用的核心PCE指標（Core PCE）排除食品與能源價格，但仍可能受到短期價格波動干擾，因此建議改採「截尾平均通膨」或「中位數通膨」，以更精準反映整體物價趨勢，提升政策判斷的穩定性。

在政策工具運用方面，華許主張縮減聯準會資產負債表規模，並降低對量化寬鬆等資產購買政策的依賴。他批評聯準會持有大量長天期美國公債，形同「變相財政政策」，可能造成資產價格膨脹與財富分配不均。相較之下，他認為以利率作為主要政策工具，對整體經濟的影響更為廣泛且公平。

此外，華許亦強調聯準會應回歸核心職責，即維持物價穩定與促進充分就業。他指出，央行不宜過度涉入氣候變遷等非貨幣政策領域，儘管仍需與行政部門及國會維持合作關係，但應維持「政府體系內的獨立性」，避免政策目標過度擴張。

除了新任主席的政策方向外，鮑爾卸任後續任理事的安排，同樣引發市場高度關注。回顧歷史，1948年時任主席Marriner Eccles卸任後留任理事，並曾在利率政策上與美國總統Harry S. Truman（杜魯門）角力，為聯準會獨立性奠定重要基礎。此次鮑爾留任，被視為在當前政治壓力升溫背景下，維持政策穩定與制度獨立的延續性安排。

鮑爾本人表示，未來將保持低調，強調「聯準會主席只有一位」，無意成為「影子主席」。不過，隨著6月Federal Open Market Committee會議將出現現任與前任主席同場決策的罕見情況，外界對政策立場分歧與權力互動的關注勢必升溫。

金融人士認為，隨著聯準會領導階層更替與政策思維轉向，未來全球貨幣政策框架可能面臨調整，不僅影響利率路徑，也將牽動市場對央行溝通、通膨衡量與政策工具運用的重新評價。