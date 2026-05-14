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保險局：研議如何精進失智患者保險照護 包括能否增加初期保險金

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
保險局：研議如何精進失智患者保險照護措施，將包括能否增加初期保險金。圖／本報資料照片
保險局：研議如何精進失智患者保險照護措施，將包括能否增加初期保險金。圖／本報資料照片

對於失智症患者的保險照護如何強化，保險局主秘劉純斌今日指出，保險局鼓勵業者持續開發與失智保險相關的更多元化商品，同時對於理賠機制的精進，保險局已在研議，包括自動理賠、加強實物給付、以及能否即時得到醫院確認保戶失智的資訊等面向，都還在研議當中，規畫完成之後，將適時對外說明，包括失智症患者在初期能否得到更多的理賠金，來更發揮提前照顧、減緩失智症狀惡化的功效，也在保險局研議理賠措失精進的範疇。

金管會主委彭金隆希望提供失智患者更多的保險照護，為此已有鼓勵業者開發失智症專屬保單、與衛福部及醫院建立起保戶是否已罹患失智的資訊聯繫，以及壽險業者提供更多實物給付的理賠方式並且採取自動理賠等重要的政策方向，對此，保險局今日也對外證實已在研議相關的精進措施。

除了業者所推出的大多數的失智保險給付仍依附在失能、長照險的阿茲海默症、巴金森氏症等連結病症的給付之外，劉純斌指出，目前市面上已有1至2家業者開始提供失智症所提出的專屬健康保險，保障範圍包括初期提供保障的，專科醫院、醫師的首次診斷，有認知功能障礙初期者，保險公司就會給付輕度失智保險金，並採取一次性給付的方式，可適度減輕保戶的醫療負擔，這類商品能給付失智症患者的時間會更早，不用等到病情升級到二級以上才能給付，金管會後續也將繼續鼓勵保險業者可持續開發與失智症保護有關的更多元商品。

劉純斌根據對於市場上目前僅1至2家業者提供的失智症專屬保單指出，這類保單初期給付比率不高，例如，100萬的話，初期只有給付10%，5%，希望留待中度、重度症狀時再繼續發放保險金，但未來的精進措施，也會包括檢視能否在初期就給付更多保險金，以更發揮提前照顧、減緩失智症狀惡化的功效。

失智症 保險 彭金隆

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