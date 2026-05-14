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合庫銀行防詐再升級 車手熱區優化ATM示警功能

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

金融防詐為各界關注重點，合作金庫銀行持續提升防詐量能，對於居留證即將逾期之外籍人士，當月及次月會主動寄發電子郵件通知客戶，於指定期限內未辦理更新者，暫停其電子化交易服務；另針對車手熱區，優化ATM示警功能，透過設備輔助及金警連線機制，降低犯罪集團得逞機率。

合作金庫銀行對守護客戶財產安全不遺餘力，對綁定官方LINE帳號的客戶，提供不限金額的即時入帳、扣帳通知，並提供「指定聯絡人申請」服務，客戶辦理定存解約或臨櫃大額轉出至非本人帳戶，將同步發送簡訊通知指定聯絡人，強化守護客戶防線；另針對信用卡疑似盜刷交易，即時發送簡訊或LINE推播，提醒民眾慎防詐騙，保持警覺。

為強化金融機構間聯防機制，精進金流阻詐防堵措施，合作金庫銀行參與財金公司籌組「金融阻詐聯防專案小組」，成為「金融阻詐聯防平台」之先導銀行。透過上述平台，第一線行員於受理匯款時，針對可疑交易，除進行關懷提問並請警方到場協助外，可查詢收款帳戶相關資訊，作為即時風險判斷依據，有效提升識詐能力，避免客戶遭受詐騙。

為使防詐作為更趨完善，考量營業單位同仁為阻詐第一道防線，合作金庫銀行鼓勵基層行員踴躍提出防詐精進措施，並對提出具體建議有功之員工予以獎勵；同時積極推動同仁攔阻詐騙，對阻詐有功之第一線從業人員，於每月董事會由董事長親自頒獎表揚傑出防詐同仁。

合作金庫銀行透過多項防詐精進措施，警示帳戶今年度截至4月底已比去年同期減少逾四成以上，且截至4月底已辦理154場防詐宣導活動，參與人數達12,079人次，深耕民眾防詐意識。合作金庫銀行將持續配合政府各項打詐政策，深化與警方及各界合作。

車手

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