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川習會登場觀望濃 新台幣連3貶、成交量萎縮

中央社／ 台北14日電
新台幣匯率示意圖。圖／本報資料照片
新台幣匯率示意圖。圖／本報資料照片

川習會登場，市場高度觀望，儘管台股反彈，重返5日均線，但外資雙向操作，新台幣兌美元延續貶勢，今天收盤收31.51元，貶0.4分，匯價連3黑，台北及元太外匯市場總成交金額跌破20億美元大關，降至19.755億美元，為4月23日以來最低成交量。

外匯交易員分析，本週政經局勢動盪，中國國家主席習近平今天與美國總統川普舉行會談，投資人聚焦美中關係變化、台灣議題；此外，美國通膨數據高於預期，導致聯準會降息機率愈來愈小，諸多不確定性發酵，市場靜觀其變，操作轉趨保守。

新台幣兌美元今天以31.49元開盤，在消息面不明朗的情況下，匯價陷入窄幅盤整，盤中最高31.485元、最低31.531元，和昨天相比，交易區間與量能都明顯縮小，顯見市場觀望氛圍濃厚。

股匯今天各走各路，儘管新台幣續貶，台股受美國科技股勁揚帶動，早盤強勢上漲，重登42000點關卡，而後獲利了結賣壓湧現，漲勢收斂，終場收在41751.75點，仍上漲377.25點。

外匯交易員表示，新台幣匯率重返貶勢，主要是受市場消息面干擾，除了經濟前景不確定性增加，美國通膨升溫也將推升美元指數，令亞幣受抑；不過另一方面，美國通膨升溫之際，AI題材支撐市場樂觀情緒，台股展開反彈，外資也轉賣為買，如果多頭行情延續，應可為匯價提供支撐。

央行統計今天主要貨幣變動，美元指數續漲0.05%，主要亞幣跌多漲少，新台幣微貶0.01%，日圓跌0.06%，韓元下挫0.21%，人民幣則逆勢走揚，小升0.04%。

川習會 台幣匯率 通膨

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