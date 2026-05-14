聽新聞
0:00 / 0:00
人民幣今年以來躍最強亞幣 外銀建議資產配置撥5~8%至人民幣
人民幣近2年來表現相對強勁，若以2024年底至昨日止，人民幣升值達7.52%，表現勝星元的6.69%，也優於新台幣的4.03%。
一位外銀高階主管表示，去年底已經建議客戶將資產的5~8%轉為人民幣，預期人民幣今年還有升值空間。
川習會14日登場，一早人民幣兌美元中間價報6.8401，上調30點（0.3分），再創2023年3月24日以來新高。昨天亞幣收盤，以人民幣表現最強勁，升值0.04%，其他主要亞幣兌美元均呈貶值，新台幣以31.51收盤，貶值0.4分，貶幅為0.01%，成交量為19.755億美元。
美元指數昨天小幅走升0.05%，匯銀指出，美國參議院以 54 票對 45 票的些微差距，通過華許出任聯準會主席，成為聯準會歷史上黨派對立最為鮮明的一次任命。接下來市場將關注美國零售銷售數據的公布，以及川習峰會結果。技術面指標顯示，美元指數仍維持上行動能，短線可能測試 98.9 的壓力區。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。