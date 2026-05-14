快訊

收回大禮？陸方突核准數百家美國牛肉出口商許可 陸海關改口「暫停」

白宮「川習會摘要」出爐！強調美中經貿合作、伊朗共識 全文未提台灣

傳砸百億元競標肯德基、必勝客經營權？統一集團回應

聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻新興富裕族群 星展銀行全新推出「星展星耀理財」

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
星展銀行（台灣）全新推出「星展星耀理財」，鎖定與銀行往來資產總額等值新台幣 30萬元至300萬元間、具財富成長潛力且熟悉數位金融的新興富裕族群（Emerging Affluent）。圖／星展銀行（台灣）提供
星展銀行（台灣）全新推出「星展星耀理財」，鎖定與銀行往來資產總額等值新台幣 30萬元至300萬元間、具財富成長潛力且熟悉數位金融的新興富裕族群（Emerging Affluent）。圖／星展銀行（台灣）提供

星展銀行（台灣）持續深化財富管理戰略布局，繼去年在「星展豐盛理財」和「星展豐盛私人客戶」之上，推出「星展頂級私人客戶」完成最高端策略版圖後，今年進一步深化客群經營，全新推出「星展星耀理財」，延續全方位財富管理規劃（Wealth Continuum )策略，完成涵蓋全客群的財富管理業務布局，持續擴大星展於台灣財管市場的領先優勢。

「星展星耀理財」鎖定與銀行往來資產總額等值新台幣 30萬元至300萬元間、具財富成長潛力且熟悉數位金融的新興富裕族群（Emerging Affluent），以全數位經營模式，從日常金融出發，結合支付、帳戶管理與投資服務，讓理財自然融入生活，並伴隨客戶人生不同階段，逐步完善個人財富規劃，累積財富實力。

隨著數位金融日益普及，客戶對於即時、透明且個人化的金融服務需求快速提升。據 McKinsey & Company報告指出，在亞洲已開發市場（包括日本、香港、台灣、新加坡及南韓）的新興富裕族群中，高達 76%的受訪者有意願透過數位管道獲取投資建議。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，此次推出「星展星耀理財」即奠基於長期的數位布局與優勢，透過全面整合帳戶、支付與投資功能，讓數位金融成為客戶邁向財富管理的起點。無論資產規模大小，都能更輕鬆地開始理財。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基指出，星展透過digibank 與 Card+兩大平台，串聯日常交易、財富管理與信貸等客戶需求，打造更便捷的一站式金融體驗。以2025年為例，星展客戶透過數位平台進行海外投資、外匯交易、信用卡與個人信貸的申請占比高達八至九成。「星展星耀理財」是首個全面採用數位經營策略的財管客群，能更完整地滿足客戶在不同人生階段的財管需求，協助打造專屬且可延續的財富藍圖。

客戶凡往來資產總額達等值新台幣30萬元以上，無須申請即可成為「星展星耀理財」客戶，並於升等次月開始享有專屬權益，包括每月 30 次跨行轉帳免手續費、每月 1 次金融服務手續費減免，以及與「星展豐盛理財」客戶同級之專屬線上換匯優惠（涵蓋美元、日圓等 7 種幣別）等禮遇。

此外，「星展星耀理財」客戶亦可享有涵蓋日常金融、全球支付與數位投資的全方位帳戶服務，包括跨行 ATM 提款免手續費、多幣簽帳金融卡海外提款與消費優惠、「DBS Remit星展跨國速匯」享零手續費，以及透過星展digibank進行 24 小時換匯、海外股票與多元投資商品配置等。

星展銀行 銀行

延伸閱讀

華南銀行深化防詐治理與數位包容 落實金融友善

創業之星選秀 快來報名／台企銀多元融資 力挺新創

主動式ETF熱、安聯強棒出擊 5月11日 LINE Bank 唯一搶先全台預購

安聯00402A預購開跑！LINE Bank 搶先全台11日上線

相關新聞

新台幣午盤貶0.1分 暫收31.507元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.507元，貶0.1分，成交金額7.11億美元

新台幣開盤升1.6分 為31.49元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.49元開盤，升1.6分

台新新光金打造友善職場 招募7,500人

台新新光金控持續朝氣候行動、金融共榮、永續賦能三大面向推動永續，積極打造友善職場環境，提供員工全方位的福利措施，包括提供優於法令的60天產假、八天產檢假及陪產假等、擴大並提高子女教育補助範圍及金額、設立彈性工時制度、健康檢查補助可遞延累計。

中信金大股東 四檔 ETF 入列

中信金控將於6月12日舉行股東常會，隨著2026年年報出爐，股東結構變化引發市場關注。最新資料顯示，高股息ETF已全面躍升為主要持股力量，包辦前三大股東席次；同時，新加坡政府投資公司（GIC）亦重新回到前十大股東名單，顯示國內外機構資金布局正悄然調整。

陽信銀2026年前四月每股稅前賺0.58元

陽信銀行自結資料顯示，今年4月單月稅前盈餘達5.52億元，較去年同期顯著成長25%，前四月累積稅前盈餘23.6億元，年成長9%，稅前每股盈餘為0.58元。截至4月底總資產為8,398億元、淨值575億元，比去年同期年增9%與11%；另逾放比維持0%、備抵呆帳覆蓋率達86,653.29%，資產品質優異。

分紅保單宣告利率衝120% 安聯7月加入戰局

分紅保單熱銷，也讓愈來愈多家壽險公司加入市場，搶食大餅。截至目前共有七家壽險公司，包含富邦人壽、保誠人壽、法國巴黎人壽、安達人壽、凱基人壽、新光人壽及台灣人壽推出分紅保單，而各家壽險2026年紅利宣告相繼出爐，最高達120%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。