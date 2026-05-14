永豐金深化產學合作 攜手政大舉辦商業競賽培育金融創新人才

在金融科技快速演進、產業型態持續轉變的趨勢下，永豐金控持續透過產學合作培育金融創新人才。永豐金控攜手旗下永豐銀行、永豐金證券，與政治大學科研產業化平台共同舉辦「第五屆永豐金控商業競賽」，打造學生與金融實務接軌的交流平台，鼓勵青年將創意落實於真實生活金融場景中；永豐金控更祭出冠軍隊伍可獲得新臺幣10萬元獎金，亦有機會取得永豐金控或旗下子公司實習資格，搶先接軌金融產業實務的入場券。

本屆競賽決賽在眾多學生的金融創新提案中，最終由台北大學的學生團隊「『豐』迴路轉，『永』者 歸來」，以「循環額度制 質押升級方案」獲得評審青睞，勇奪冠軍。透過競賽提案可見年輕世代在新型商業模式設計、金融科技應用及社會需求洞察上的創新潛力。

永豐金控總經理朱士廷表示，在 AI 世代來臨之際，金融產業與學界攜手合作培育跨域人才極為關鍵。除專業知識外，商業敏銳度、創新思維與落地執行能力，已成為新世代最重要的競爭力，透過商業競賽與產學合作機制，永豐金控期盼為學生打造接軌產業的舞台，並持續為數位金融與創新科技發展注入年輕動能。

競賽共同主辦單位政治大學科研產業化平台主任王儷玲表示，政大在金融科技人才培育上，致力於跳脫單一校園框架，結合跨校與跨領域的青年世代，以回應台灣金融市場對新世代人才的需求。在 AI 快速發展的時代，教育重點已不僅是知識累積，而在於培養學生的商業敏感度、創新解題與整合資源、提出可落地方案的能力，這也正是永豐金控商業競賽的重要培育方向。政大近年參考競賽經驗，將金融科技相關課程跨校推動，並以業界參與模擬商業競賽取代傳統考試，透過與永豐金控的合作，讓更多元背景的學生接軌產業實務，也為金融市場創造延攬人才的機會。

本屆商業競賽吸引來自全台超過40所大專院校、近600名學生報名參賽，學生提案聚焦 AI 嵌入式金融、智慧住房決策、防詐風險管理、醫療金融服務、中小企業智慧營運，以及行為導向的資產成長與信託傳承規劃，透過多元專題描繪未來金融服務深度走入生活的應用樣貌。