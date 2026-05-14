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華南銀行深化防詐治理與數位包容 落實金融友善

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭（中）、副董事長林知延（右）及華南銀行總經理黃俊智（左）一同合影。圖/華南銀行提供
華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭（中）、副董事長林知延（右）及華南銀行總經理黃俊智（左）一同合影。圖/華南銀行提供

華南銀行為持續深化對公平待客、金融友善、防詐治理及數位包容等核心理念，於5月4日舉辦「2026 公平待客講座：普惠金融與永續治理」，邀請金融消費保護及法律實務領域專家進行專題分享，並廣邀集團各公司董監事、高階主管及銀行客戶共同參與交流，期透過跨領域對話與經驗分享，持續提升金融服務之公平性、專業性與可信賴度。

本次講座特別邀請銀行客戶參與交流與回饋意見，展現華南銀行重視客戶之理念。華南銀行首長亦期許持續秉持「以客為本」精神，透過金融科技導入，提升客戶體驗及服務效率。

本次講座亦有外部專家分享最新實務並提出建議，本次由銘傳大學金融科技應用學系副教授兼主任、金融評議中心董事林盟翔主講「縮減數位落差與推動友善服務：多元族群之防詐與服務精進」。

林盟翔指出，隨著金融服務加速數位化，金融科技與人工智慧應被定位為協助服務與判斷的工具，而非取代專業判斷的結果。

另請寰瀛法律事務所主持律師黃國銘主講「強化申訴機制與推動金融友善：公平待客之實踐與提升」。黃國銘表示金融機構應重視申訴案件背後的根因分析，並將高齡、弱勢或不同使用情境等因素納入觀察，從個案中發現制度面、流程面及溝通面的改善空間。

華南銀行表示，未來仍將深化對多元族群服務、防詐治理及金融消費者權益保障等議題，並轉化為具體策略與行動，致力打造更公平、友善且具韌性的金融環境，攜手各界共同縮減數位落差，實踐普惠金融與永續治理目標。

本講座首場邀請到銘傳大學金融科技應用學系副教授兼主任、金融評議中心董事林盟翔教授，針對「縮減數位落差與推動友善服務」發表專題演講。圖/華南銀行提供
本講座首場邀請到銘傳大學金融科技應用學系副教授兼主任、金融評議中心董事林盟翔教授，針對「縮減數位落差與推動友善服務」發表專題演講。圖/華南銀行提供

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