星展銀深化財管客群經營 鎖定新興富裕族群

看好台灣新興富裕族群潛力，星展銀今天宣布推出「星展星耀理財」，針對與銀行往來資產總額達新台幣30萬元至300萬元間的客戶，以全數位經營模式，提供支付、帳戶管理與投資等日常金融服務，以深化財富管理客群經營。

星展銀行（台灣）近年積極深化財富管理戰略布局，陸續推出「星展豐盛理財」、「星展豐盛私人客戶」、「星展頂級私人客戶」，以服務高資產客戶。

為延續全方位財富管理規劃策略，星展銀今天舉行記者會，宣布推出「星展星耀理財」，鎖定與星展銀行往來資產總額等值30萬元至300萬元間、具財富成長潛力且熟悉數位金融的新興富裕族群，以全數位經營模式，推出支付、帳戶管理與投資相關服務。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基提到，112年合併花旗銀行台灣消金業務後，信用卡及分行存款客戶數約達320萬人，其中20萬人屬於往來資產總額達300萬元以上客群，盼從客戶需求、產品服務、銀行在台發展等角度切入，使財管布局完成涵蓋全客群，滿足客戶在不同人生階段的財管需求。

星展銀行（台灣）銀行保險暨客群管理部消費金融處主管張善湧亦指出，113年台灣人均金融資產淨值穩居全球前5名，為亞洲第2富裕國家，且近5年亞洲財管市場中，新興富裕族群展現亮眼的成長動能，年複合成長率高達13%。

張善湧說明，未來客戶凡往來資產總額達等值30萬元以上，無須申請即可成為「星展星耀理財」客戶，並於升等次月開始享有專屬權益，包括每月30次跨行轉帳免手續費、線上換匯優惠，以及透過星展digibank進行24小時換匯、海外股票與多元投資商品配置等。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，台灣作為「科技島」出口貿易蓬勃，民眾也習慣利用數位工具，此次推出新服務全面整合帳戶、支付與投資功能，讓數位金融成為客戶邁向財富管理的起點。