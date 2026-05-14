搶攻新興富裕族群 星展銀行全新推出「星展星耀理財」

星展銀行（台灣）持續深化財富管理戰略布局，繼去年在「星展豐盛理財」和「星展豐盛私人客戶」之上，推出「星展頂級私人客戶」完成最高端策略版圖後，今年進一步深化客群經營，全新推出「星展星耀理財」，延續全方位財富管理規劃（Wealth Continuum）策略，完成涵蓋全客群的財富管理業務布局，持續擴大星展於台灣財管市場的領先優勢。

「星展星耀理財」鎖定與銀行往來資產總額等值新台幣30萬元至300萬元間、具財富成長潛力且熟悉數位金融的新興富裕族群（Emerging Affluent），以全數位經營模式，從日常金融出發，結合支付、帳戶管理與投資服務，讓理財自然融入生活，並伴隨客戶人生不同階段，逐步完善個人財富規劃，累積財富實力。

隨著數位金融日益普及，客戶對於即時、透明且個人化的金融服務需求快速提升。據McKinsey & Company報告指出，在亞洲已開發市場（包括日本、香港、台灣、新加坡及南韓）的新興富裕族群中，高達76%的受訪者有意願透過數位管道獲取投資建議；另一份Deloitte調查亦指出，30至45歲的千禧時代（millennials）對於金融相關App的使用率皆領先其他主要族群（高達88%的受訪者習慣使用支付相關App、49%的受訪者習慣使用投資相關App），顯示其在日常金融與投資理財上，以數位工具為首選，並高度倚賴數位解決方案的便利性與彈性。

星展銀行（台灣）總經理黃思翰表示，數位科技的創新持續提升投資理財的方便性並大幅降低門檻。作為「全球最佳數位銀行」，並連續17年榮獲「亞洲最安全銀行」，星展銀行（台灣）持續結合集團資源、亞洲網絡與數位科技，打造具前瞻性、更貼近客戶需求的金融服務。此次推出「星展星耀理財」即奠基於長期的數位布局與優勢，透過全面整合帳戶、支付與投資功能，讓數位金融成為客戶邁向財富管理的起點。無論資產規模大小，都能更輕鬆地開始理財，而星展也將致力成為讓客戶安心、信任的長期夥伴。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基亦指出，數位金融的發展已從個別產品的數位化，走向以客戶使用情境與需求為核心。星展透過digibank與Card+兩大平台，串聯日常交易、財富管理與信貸等客戶需求，打造更便捷的一站式金融體驗。以2025年為例，星展客戶透過數位平台進行海外投資、外匯交易、信用卡與個人信貸的申請占比高達八至九成。正因有長期累積的數位優勢與平台基礎，讓「星展星耀理財」能成為首個全面採用數位經營策略的財管客群。在既有的高端財管客群基礎上，星展進一步完成涵蓋全客群的財管戰略布局，未來能更完整地滿足客戶在不同人生階段的財管需求，協助打造專屬且可延續的財富藍圖。

客戶凡往來資產總額達等值新台幣30萬元以上，無須申請即可成為「星展星耀理財」客戶，並於升等次月開始享有專屬權益，包括每月30次跨行轉帳免手續費、每月1次金融服務手續費減免，以及與「星展豐盛理財」客戶同級之專屬線上換匯優惠（涵蓋美元、日圓等7種幣別）等禮遇。

此外，「星展星耀理財」客戶亦可享有涵蓋日常金融、全球支付與數位投資的全方位帳戶服務，包括跨行ATM提款免手續費、多幣簽帳金融卡海外提款與消費優惠、「DBS Remit星展跨國速匯」享零手續費，以及透過星展digibank進行24小時換匯、海外股票與多元投資商品配置等。星展銀行亦持續拓展多元數位服務，包括導入TWQR掃碼支付及整合MyData應用等，致力將金融服務深度融入客戶日常，提供更流暢、安全的數位金融體驗。