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凱基人壽推美元分紅保單 滿足壽險保障、資產規劃、安心樂退需求

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導

凱基人壽在2025年重磅回歸分紅保單市場後，相繼推出「凱基人壽愛分享終身保險－定期給付型」等分紅保單商品，今年再度推出全新分紅保單商品「凱基人壽紅運富御美元分紅終身壽險－定期給付型」，提供民眾美元資產配置新選擇，滿足壽險保障、資產規劃與安心樂退的目標。

分紅保單具備「穩中求盈」特性，受到市場青睞，凱基人壽經營成果也展現在分紅帳戶報酬率的亮眼成績。2025年重返分紅保單市場推出的商品中，部分於2026年已首度紅利宣告，採中分紅110%進行發放，超越預期水準。此外，過去16年發行的分紅保單也持續維持100%中分紅實現率，展現長期穩健的經營實力。

順應市場趨勢，凱基人壽今年全新推出「凱基人壽紅運富御美元分紅終身壽險－定期給付型」（簡稱「紅運富御」），以美元計價，繳費年期為6年期，提供身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金、及祝壽保險金，保戶不僅能建構風險防護網，更有機會能參與保險公司經營分紅保單的豐碩成果。

此外，「紅運富御」也提供分期定期保險金，要保人可事先約定將身故保險金（不含喪葬費用保險金）或完全失能保險金，以分期定期給付的方式留給受益人，避免突如其來的大筆資金被不當揮霍，發揮保險保障安家，照顧所愛的真諦。

凱基人壽表示，分紅保單兼具保障與分享保險公司經營分紅保單績效功能，由保險公司專業投資團隊長期穩健操作，透過多元資產配置與嚴謹風險控管，以長期投資為核心策略，提升資產穩定成長機會。保險單紅利的計算及給付、分紅公式及分配比例，均詳載於保單條款中，穩健透明、制度明確，適合有壽險保障需求，重視中長期保單現金價值穩定增長，並期待參與保險公司經營分紅保單成果的客戶投保。

凱基人壽也提醒，分紅保單的紅利屬於非保證給付項目，實際分配紅利將視保險公司實際經營分紅保單業務狀況而定。展望未來，凱基人壽將持續深化「數位、創新、永續、金融」四大核心策略，致力維持長期穩定的紅利政策，期許讓保戶在享有基本保障的同時，還有機會能透過保單紅利參與保險公司的分紅保單經營績效，讓退休更從容，財務更輕鬆。

保單 凱基人壽

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