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富邦金控勇奪《Extel》全亞洲及亞洲保險業最佳管理團隊雙榜冠軍

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

由國際知名專業研究調查機構《Extel》(前身為《機構投資者研究 Institutional Investor Research》)舉辦之「2026年度亞洲區公司最佳管理團隊」票選，14日公佈票選成績，富邦金控今年再創佳績，榮獲「全亞洲保險業」與「亞洲保險業(中國大陸除外)」雙榜冠軍，並為連續5年唯一獲頒「最受尊崇企業(Most Honored Company)」的台灣金融業者。

《Extel》表示，今年調查共1,090家投資機構的4,743名法人及159家券商的838名分析師，合計1,249家機構、5,581名專業投資人參與投票，受評者涵蓋23個產業、2,520家公司及2,728名受評人選。同時，今年評比方式全面升級，改採由投票人針對各評比項目提名受評公司並排序之新制，整體競爭更趨激烈、評比結果亦更具鑑別度。在此制度調整下，富邦金控仍於多項關鍵指標中名列前茅並一舉奪得雙榜冠軍，顯示其經營實力與市場認同度更具含金量。

富邦金控董事長蔡明興表示，在國際評比制度持續精進、標準更加嚴謹的環境下，富邦金控仍能持續獲得國際專業投資機構與分析師的一致肯定，不僅代表市場對富邦金控長期經營策略與治理成果的高度信任，也反映管理團隊穩健執行與持續精進的能力。未來，富邦金控將持續強化核心競爭力，深化數位轉型與創新應用，並積極回應全球永續發展趨勢，為股東與社會創造長期價值。

本次通過數千名專業投資人的投票，富邦金控以卓越的管理領導能力、出色的投資者關係工作及ESG永續治理，在全亞洲保險業中脫穎而出。在「最佳執行長」、「最佳財務長」、「最佳投資者關係企業」、「最佳投資者關係專業人員」、「最佳永續治理」、「最佳董事會」等六大項的綜合、買方及賣方共18個排名類別中，有11個類別獲得票選第一名，反映市場對富邦金控整體經營策略與管理團隊執行力的高度信賴。

在經營管理表現方面，富邦金控長期維持穩健成長動能，持續優化產品與服務組合，並深化數位轉型與跨子公司整合效益，並已連續17年蟬連台灣金控業每股盈餘獲利王，展現領先同業的綜合金融競爭優勢。

在投資者關係方面，富邦金控持續強化與國際資本市場的溝通深度與廣度，透過定期法人說明會、積極參與海內外投資論壇，提升資訊透明度與即時性。在今年新制下，投資人需進行更細緻的比較與排序，富邦金控仍能獲得廣泛支持，突顯富邦在投資人關係經營上的穩定表現與長期信任基礎。

在永續治理方面，富邦金控持續將ESG融入核心營運策略，推動低碳轉型、永續金融與社會影響力投資，並精進公司治理與風險管理機制，持續深耕ESG及擴大金融影響力。在近期公佈的道瓊領先指數(Dow Jones Best in Class Index)，富邦金控也以全球保險產業總分前三名佳績，連續九年榮登世界指數成分股、連續十年入選新興市場指數成分股雙榜，永續績效持續穩居全球領先地位。

展望未來，富邦金控將持續深化與全球投資人及利害關係人之溝通互動，精進公司治理並強化經營韌性，在更具挑戰與競爭的國際經濟環境中穩健前行，朝「成為亞洲一流的金融機構」願景穩步邁進。

富邦金控 金控 中國大陸

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