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川習會登場 人民幣創近3年高、新台幣開盤小升

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

川習會14日登場，人民幣兌美元中間價報6.8401，上調30點（0.3分），再創2023年3月24日以來新高。新台幣匯價今早以31.49開盤，升值1.6分。

外資本周連續四個交易日賣超台股，累計提款金額逼近千億元。匯市方面，新台幣匯價昨收盤貶破31.5元整數關卡，終場收在31.506元，貶值2.6分，成交量為28.43億美元。

今早外資雙向操作，進口商持續買匯，而出口商拋匯並不明顯。國際美元避險需求下降，美元指數向上反彈力道有限。今早美元指數在98.49附近。

美元指數 川習會

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