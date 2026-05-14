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新安東京海上產險獲「貝氏評比」雙重肯定

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

新安東京海上產險2026年信評表現再傳捷報。繼年初美國標準普爾（S&P）維持「A」級信用評等後，今年首次參與國際信評權威機構「貝氏評比（AM Best）」即取得優異的成績，獲財務實力評等「A（Excellent）」與長期發行人信用評等「a+（Excellent）」，評等展望為「穩定」。

AM Best為全球首家專注於保險業的國際信用評級機構，其評等具高度權威性，廣受投資人、保戶及股東重視。此次評等結果不僅代表公司資本水準與穩健營運體質獲國際權威機構雙重認可，更為後續拓展保險服務奠定堅實的信任基礎。

根據AM Best發布的評等報告，新安東京海上產險的資產負債表強度達「非常強健（Very Strong）」水準，經營績效、業務體質及企業風險管理等面向亦維持穩定表現。報告特別指出，擁有日本母公司「東京海上集團」支持，公司在資本基礎、業務發展及風險治理等面向持續獲得資源挹注，包括管理監督、風險框架、商品設計與投資管理等，為整體營運穩定性提供強力支撐，同時亦顯示出在資本韌性與財務彈性上具備穩固根基。

AM Best分析，新安東京海上產險2025年市占率約7.6%，為台灣第四大產險公司，業務以車險為主力，約占保費收入近七成；近年則積極朝向非車險領域布局，包括中小企業商業保險、商業火險、責任險及旅平險等，業務結構逐步多元化。在經營績效上，受惠於損失經驗改善、費用控管得宜及穩定投資收益，公司整體損失率下降，營運成果維持正向表現。AM Best預期，在審慎承保政策與穩定投資收益支持下，公司資本與營運表現可望延續穩定趨勢，有助於進一步強化企業客戶與合作通路關係。

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