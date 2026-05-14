柏瑞投信：看好 AI 長期趨勢 主動投資掌握全球股市結構性成長契機

在AI科技快速演進與全球經濟結構轉型帶動下，市場跟個股的分化趨勢日益明顯，股票投資組合的表現將更仰賴主動選股能力。柏瑞投信表示，由於市場變動快速，面對企業獲利成長韌性不一，與股市估值上修調整並存的環境，具備長期結構性競爭優勢的企業料將受青睞。此外，相對看好AI基礎設施投資強勁及受政策支持的科技和工業類股，建議採取環球重點股票策略掌握全球市場的長線投資契機。

柏瑞投信指出，回顧2026年第1季，全球股市仍具基本面支撐，包括企業獲利動能穩健、消費支出具彈性，帶動市場維持正向發展。然而，個股間的表現差異顯著擴大，且相關性下降，使得市場呈現結構性分化的態勢。其中，AI仍是影響產業最核心的驅動力。

此外，半導體及記憶體受惠AI運算需求持續攀升，展現明確成長動能；相較之下，部分軟體產業則面臨AI顛覆既有商業模式的壓力。至於地緣政治風險與能源價格波動，也持續干擾市場情緒。在區域表現上，新興市場整體走勢優於成熟市場，而美國大型科技股雖仍位居市場核心，但資金已開始出現輪動，反映投資人想要轉向尋求更廣泛的股市成長機會。

若從評價面觀察，柏瑞投資客戶投資組合經理Michael Mark指出，儘管多數市場估值接近歷史高檔，但美國、亞洲及新興市場估值仍低於年初水準。此外，科技股近期本益比已逐步回落至近2022年低點，顯示評價趨於合理，加上標普500指數企業的盈餘預期大幅上修，將為股市提供進一步的上漲動能。另一方面，半導體族群持續創高，加上GPU租賃價格上揚，亦顯示AI基礎建設需求仍處於供不應求的情況。

在AI行情持續發酵下，Michael Mark表示，未來仍相對看好科技股與工業類股的前景。一方面，科技股受惠於AI資本支出持續擴張，帶動整體產業需求強勁；另方面，工業類股則受到政策支持及自動化、供應鏈重組（如近岸外包）等長期趨勢推動，仍具備產業增長的利基。

柏瑞環球重點股票基金採用環球重點股票策略，以生命週期分類研究(LCR)方法，精準掌握不同產業與公司所處的發展階段及其投資價值，由下而上鎖定具競爭優勢的優質企業，聚焦營運升級、趨勢科技、資本投資和全球富裕等四大重點商機，長期持有換股頻率低，以期兼顧資本增值與收益表現。

截至2026年3月底，柏瑞環球重點股票基金 維持相對較高的資訊科技與工業類股的比重，區域布局則以美國為主，輔以歐洲與亞洲市場分散風險，惟本基金投組配置仍可能隨市況變化而調整，且須留意全球股市仍有波動風險。