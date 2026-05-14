凱基金2026年前四月 EPS 1.04元

凱基金控（2883）昨（13）日公布4月稅後純益58.9億元，累計前四月稅後純益175.8億元，與去年同期相比年成長達90.6%，每股稅後純益（EPS）1.04元。其中，凱基證券前四月獲利續寫同期新高，年增約368%；凱基銀行前四月獲利則年增約27%。

凱基金在目前已公布4月獲利的五家金控當中，每股稅後純益以1.04元位居第三，僅次於元大金的1.64元及永豐金1.09元；另外，已超越玉山金的0.88元及國票金的0.39元。

從各子公司獲利情況來看，其中，凱基證券受惠資本市場交投熱絡，經紀、自營、承銷及衍生性商品等業務同步挹注收益，4月稅後純益38.5億元，創下單月歷史新高；累計前四月稅後純益97.5億元，續寫同期新高，較去年同期成長約368%。

凱基銀行受惠於存放款規模穩步擴張，淨利息收益持續提升，財富管理帶動手續費收入成長，成為推升獲利的主要驅動力，4月稅後純益7.8億元，累計前四月稅後純益28.8億元，較去年同期成長約27%，展現穩健成長力道。

凱基人壽今年新契約業績強勁，累計前四月新契約保費收入已達345億元，較去年同期成長32%，主要由外幣與投資型商品雙引擎支撐。

投資方面，也憑藉靈活資產配置，並掌握台美股市機會，推升獲利表現，因此4月稅後純益12.8億元，累計前四月稅後純益60.8億元。