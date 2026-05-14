快訊

北北基大雨特報 吳德榮：慎防對流胞劇烈天氣 明鋒面南移雷雨轟全台

醫材廠商代刀…台中榮總2醫師 檢方起訴求重刑

聽新聞
0:00 / 0:00

北富銀加入投資美國融資保證

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

為支撐供應鏈赴美投資，總額2,500億美元的「國家融資保證機制」預計5月底啟動，繼玉山銀行8日宣布董事會通過參與「支持企業投資美國融資保證機制」專案，台北富邦銀行昨（13）日董事會也通過，兩家出資金額同樣為2,500萬美元。

國發會規劃第一期12億美元，由國發基金出8億美元、4億美元是行庫，目前為止已經有15家銀行有意參與，包括八大公股行庫，以及七家民營銀行。資金用途方面，涵蓋生產性事業、機器設備購置、營運週轉金及建構產業部落。

北富銀 玉山銀行 國發基金

延伸閱讀

臺美貿易新局下的企金融資戰略：ART、MOU 與租賃業的轉型契機

葉俊顯坐鎮 國發基金管理平台首場指導會將登場

國銀加速布局美國市場 玉山銀申請達拉斯據點升格分行獲准

保瑞38億併美商 CDMO 業務

相關新聞

台新新光金打造友善職場 招募7,500人

台新新光金控持續朝氣候行動、金融共榮、永續賦能三大面向推動永續，積極打造友善職場環境，提供員工全方位的福利措施，包括提供優於法令的60天產假、八天產檢假及陪產假等、擴大並提高子女教育補助範圍及金額、設立彈性工時制度、健康檢查補助可遞延累計。

中信金大股東 四檔 ETF 入列

中信金控將於6月12日舉行股東常會，隨著2026年年報出爐，股東結構變化引發市場關注。最新資料顯示，高股息ETF已全面躍升為主要持股力量，包辦前三大股東席次；同時，新加坡政府投資公司（GIC）亦重新回到前十大股東名單，顯示國內外機構資金布局正悄然調整。

陽信銀2026年前四月每股稅前賺0.58元

陽信銀行自結資料顯示，今年4月單月稅前盈餘達5.52億元，較去年同期顯著成長25%，前四月累積稅前盈餘23.6億元，年成長9%，稅前每股盈餘為0.58元。截至4月底總資產為8,939億元、淨值575億元，比去年同期年增16%與11%；另逾放比維持0%、備抵呆帳覆蓋率達86,653.29%，資產品質優異。

分紅保單宣告利率衝120% 安聯7月加入戰局

分紅保單熱銷，也讓愈來愈多家壽險公司加入市場，搶食大餅。截至目前共有七家壽險公司，包含富邦人壽、保誠人壽、法國巴黎人壽、安達人壽、凱基人壽、新光人壽及台灣人壽推出分紅保單，而各家壽險2026年紅利宣告相繼出爐，最高達120%。

北富銀加入投資美國融資保證

為支撐供應鏈赴美投資，總額2,500億美元的「國家融資保證機制」預計5月底啟動，繼玉山銀行8日宣布董事會通過參與「支持企業投資美國融資保證機制」專案，台北富邦銀行昨（13）日董事會也通過，兩家出資金額同樣為2,500萬美元。

凱基金2026年前四月 EPS 1.04元

凱基金控昨（13）日公布4月稅後純益58.9億元，累計前四月稅後純益175.8億元，與去年同期相比年成長達90.6%，每股稅後純益（EPS）1.04元。其中，凱基證券前四月獲利續寫同期新高，年增約368%；凱基銀行前四月獲利則年增約27%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。