北富銀加入投資美國融資保證

分紅保單熱銷，也讓愈來愈多家壽險公司加入市場，搶食大餅。截至目前共有七家壽險公司，包含富邦人壽、保誠人壽、法國巴黎人壽、安達人壽、凱基人壽、新光人壽及台灣人壽推出分紅保單，而各家壽險2026年紅利宣告相繼出爐，最高達120%。

2026-05-14 01:32