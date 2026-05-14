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北富銀加入投資美國融資保證
為支撐供應鏈赴美投資，總額2,500億美元的「國家融資保證機制」預計5月底啟動，繼玉山銀行8日宣布董事會通過參與「支持企業投資美國融資保證機制」專案，台北富邦銀行昨（13）日董事會也通過，兩家出資金額同樣為2,500萬美元。
國發會規劃第一期12億美元，由國發基金出8億美元、4億美元是行庫，目前為止已經有15家銀行有意參與，包括八大公股行庫，以及七家民營銀行。資金用途方面，涵蓋生產性事業、機器設備購置、營運週轉金及建構產業部落。
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