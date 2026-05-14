分紅保單宣告利率衝120% 安聯7月加入戰局

分紅保單熱銷，也讓愈來愈多家壽險公司加入市場，搶食大餅。截至目前共有七家壽險公司，包含富邦人壽、保誠人壽、法國巴黎人壽、安達人壽、凱基人壽、新光人壽及台灣人壽推出分紅保單，而各家壽險2026年紅利宣告相繼出爐，最高達120%。

分紅保單的「紅利實現率」是指當年度實際發放紅利金額（保額）與最可能紅利金額（保額）的比例。分紅保單的紅利來源主要來自公司經營分紅保單的利潤，公司依實際經營結果進行評估，並考量可持續性（清償能力）、可負擔性與平穩性原則，決定年度紅利金額與實現率。

保誠人壽宣布，董事會已核准2026年紅利宣告，過去13年所銷售的分紅保單，皆維持在100%中分紅以上優異水準；2025年全球經濟成長動能趨緩且有諸多政治不確定性，但受益於貨幣政策轉趨寬鬆及科技創新需求等正面因素，股債市價格普遍收高，加上保誠人壽持續紀律性的控管匯率等風險，分紅帳戶報酬持續穩健，部分保單分紅更達120%。

富邦人壽目前市面上銷售中的分紅保單商品超過30檔，今年截至3月底，該公司分紅保單較去年同期成長近三成，累計新契約保費收入超過250億元，為業界之冠。

富邦人壽亦宣布分紅商品2026年紅利分配，受益於投資績效得宜，分紅保單帳戶表現穩健，使富邦人壽連續十四年旗下分紅保單的紅利實現率皆達100%（含）最可能紅利金額以上，部分分紅保單年度紅利更達115%最可能紅利金額。

凱基人壽指出，凱基人壽愛分享終身保險定期給付型今年已首度紅利宣告，採中分紅的110％進行發放，超越預期水準；過去16年也持續維持100％中分紅實現率，展現長期穩健的操盤實力。

法巴人壽2023年正式開賣分紅保單，至今已累計推出七張分紅保單。其今年首度對外公告分紅保單的紅利實現率，此次公告涵蓋四張分紅保單，在本次分紅年度均達成100%以上、最高達105%之紅利實現率水準，相關紅利將依各保單條款分配與給付。

安達人壽同樣自2023年起推出分紅保單，目前可銷售分紅保單達11張，安達人壽董事會核准2026年所有分紅商品的紅利宣告，達到100％中分紅水準，充分展現分紅帳戶的經營成果。

而台灣分紅保單市場即將迎來新的挑戰者，安聯人壽宣布最快今年7月推出首張分紅保單，規劃先透過銀行銷售通路試水溫。