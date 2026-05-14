中信金大股東 四檔 ETF 入列

中信金控（2891）將於6月12日舉行股東常會，隨著2026年年報出爐，股東結構變化引發市場關注。最新資料顯示，高股息ETF已全面躍升為主要持股力量，包辦前三大股東席次；同時，新加坡政府投資公司（GIC）亦重新回到前十大股東名單，顯示國內外機構資金布局正悄然調整。

根據年報揭露，群益台灣精選高息（00919）以5.29%的持股比重居冠，成為中信金第一大股東；國泰永續高股息（00878）以4.23%位居第二；第三名則由元大高股息（0056）拿下，持股比達2.39%。至於市值型ETF代表元大台灣50（0050），則以1.72%持股排名第九。整體而言，前十大股東中共有四檔台股ETF入列，反映被動式投資與高股息策略在市場的影響力持續擴大。

除ETF外，其餘主要股東包括宜高投資持股2.38%、新制勞退基金2.17%、中信金員工福利儲蓄信託基金2.16%、中信銀行員工持股信託專戶1.94%，以及新加坡政府投資公司GIC持股1.77%、台灣銀行持股1.68%。值得注意的是，壽險業者今年仍未擠進前十大股東名單，與過往壽險資金積極布局金融股的情況形成對比。

市場人士指出，00919、00878與0056可謂「高股息ETF三雄」，目前資產規模約介於4,500億元至6,300億元之間，而0050規模更突破1.7兆元。ETF資金快速成長，帶動本土資金在權值股的影響力逐步提升，甚至已可與外資分庭抗禮。中信金因穩定獲利與高配息政策，成為高股息ETF選股的重要標的之一。

在股利政策方面，中信金近年維持高配息水準，已連續兩年現金股利超過2元，今年更進一步提高至2.5元，創下歷史新高，持續強化其高股息投資吸引力。穩健的配息政策，也有助於吸引長期資金進駐，形成良性循環。

中信金股東結構正由傳統機構法人，逐步轉向以ETF為主的被動投資力量，加上外資長線資金如GIC回流，顯示市場對其經營體質與股東回饋政策具高度信心。隨著高股息投資風潮延續，未來ETF對金融股的持股比重與影響力，預料仍將持續攀升。