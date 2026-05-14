陽信銀2026年前四月每股稅前賺0.58元

陽信銀行自結資料顯示，今年4月單月稅前盈餘達5.52億元，較去年同期顯著成長25%，前四月累積稅前盈餘23.6億元，年成長9%，稅前每股盈餘為0.58元。截至4月底總資產為8,939億元、淨值575億元，比去年同期年增16%與11%；另逾放比維持0%、備抵呆帳覆蓋率達86,653.29%，資產品質優異。

陽信銀行為拓展客源並強化存款結構，即日起至9月30日推出「新台幣高利定存專案」，個人戶持新資金辦理，單筆起存金額1萬元，上限1,200 萬元 (含) 內、享一年期固定利率1.777%之優惠，新舊客戶皆可臨櫃辦理。

此外，適逢報稅季，陽信銀行推出綜所稅刷卡多重優惠，至5月31日止，單筆繳稅滿3,000元可享3、6期分期0利率且免手續費。新卡友單筆稅額滿3,000元且一次付清，可抽星巴克150元星享券，再享今年6月份一般消費加碼最高5%回饋金。

針對高稅額客戶，單筆稅額達50萬元以上並完成登錄，更可獲得1,500元刷卡金回饋，活動詳情以陽信官網公告為準。