助攻赴美投資 北富銀、玉山銀參與投資美國融保機制…皆出資2500萬美元

國際級永續評比機構標普全球（S&P Global）13日舉行「2026年標普全球永續年鑑表彰典禮」，台灣企銀憑藉卓越的永續表現，連續三年入選標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook）成員，並於今年首次獲頒銀行業「全球Top 10%企業」殊榮，由副總經理曾國樑代表受獎，彰顯台灣企銀在企業永續經營及企業社會責任等方面獲得國際肯定。

2026-05-13 17:56