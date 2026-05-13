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助攻赴美投資 北富銀、玉山銀參與投資美國融保機制…皆出資2500萬美元

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

為支撐供應鏈赴美投資，總額2,500億美元的「國家融資保證機制」預計5月底啟動，繼5月8日玉山銀行宣布董事會通過參與「支持企業投資美國融資保證機制」專案，台北富邦銀行13日董事會也通過，兩家出資金額同樣為2,500萬美元。

國發會規劃第一期12億美元，由國發基金出8億美元、4億美元是行庫，目前為止已經有15家銀行有意參與，包括八大公股行庫，以及七家民營銀行。資金用途方面，涵蓋生產性事業、機器設備購置、營運週轉金及建構產業部落。

富邦金控（2881）13日代子公司台北富邦銀行公告董事會決議參與「支持企業投資美國融資保證機制」專案，同意出資金額2,500萬美元。如發生賠付案例，由該行與國發基金依出資比例共同分攤。

北富銀指出，參與本案主要是配合政府政策，希望透過金融機制協助企業進行海外投資布局，並在風險控管與制度規範下，提供企業更多元的金融支持。美國市場具備完整產業體系與廣大市場規模，是台企重要的海外投資市場之一，我們也希望透過此次專案，公私協力強化企業赴美投資時的融資支持環境。

至於未來是否考慮增加出資金額，北富銀表示，待國發會公布正式作業要點後，將依實際運作機制與相關規範審慎評估。

玉山銀行5月8日公告董事會通過參與「支持企業投資美國融資保證機制」推動方案，出資合計不逾2,500萬美元。

玉山銀指出，參與本案的原因是配合政府支持企業赴美投資，帶動業務發展並創造多元商機。玉山銀可藉由參與該方案，取得融資保證，降低授信風險。

玉山銀 北富銀 國發基金

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