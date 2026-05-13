兆豐金入選道瓊領先新興市場及世界指數 十項永續指標獲得滿分

道瓊永續指數（DJSI）2025年2月更名「道瓊領先指數」（Dow Jones Best-in-Class，簡稱DJBIC），呼應國際間防止「漂綠」並落實合規承諾。兆豐金控（2886）也持續獲得肯定，連續四年納入新興市場指數及世界指數成分股名單，同時名列《2026年永續年鑑》TOP 1%，13日獲邀出席標普全球（S&P Global）舉辦《2026年永續年鑑》表彰盛會。

標普全球企業永續發展評鑑（S&P Global CSA）每年邀請超過12,000家公司參與，但只有約3,500家全球最大的公司有資格被納入道瓊領先指數，其中，《2026年永續年鑑》針對2025年全球參加CSA評鑑的59個產業、超過9,200家企業，挑選每個產業別內全球前1%、前5%、前10%、前15%及產業最佳進步的分類，共848家企業入選年鑑。

兆豐金控在DJBIC永續評鑑三大面向對應指標中，包含「透明度和報告」、「重大性」、「企業誠信」、「政策影響力」、「永續金融」、「人權」、「金融包容性」、「客戶承諾」、「隱私權保護」及「推動永續發展」等10項永續指標皆獲得滿分，展現集團在永續推動成果與國際競爭力。

在永續金融方面，力挺台灣綠能產業發展，兆豐持續主辦多起聯貸案件，包括大同聯貸案結合ESG永續連結指標，支持聚焦新能源及電力事業發展；統籌主辦吉信聯貸案，是高雄首座AI焚化爐BOT案；並共同主辦CIP渢妙離岸風電及沃旭大彰化西南離岸風場專案融資，積極協助企業往永續發展目標邁進。

在環境及社會方面，兆豐金控持續對齊各項環境永續相關國際標準，導入多項ISO管理系統及國際倡議；在社會方面，兆豐集團旗下子公司兆豐銀行響應經濟部「中小微企業多元發展專案貸款」，針對中小企業推出額度最高3,500萬元的優惠低利融資方案，並搭配中小企業信用保證基金提供最高10%信用保證，降低企業借貸門檻。

另外，兆豐金控也以發揮正向影響、引領永續發展為使命，同時擔任金管會「永續金融先行者聯盟」成員及「跨部門諮詢工作群」召集人，除了在集團從事各項營運活動之際，深化對環境、社會、投資人及客戶的永續承諾外，也透過規劃舉辦多場支持型經濟活動、關鍵戰略產業的投融資研討會，協助金融業者了解政府推動的多元綠能政策。