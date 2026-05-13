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合庫金連三年蟬聯標普永續年鑑全球 Top 5%
國際永續評比機構標普全球（S&P Global）自全球逾9,200家企業中，選出了848 家企業納入永續年鑑。合庫金控（5880）以卓越的ESG表現，在競爭激烈的全球銀行組中脫穎而出，連續三年蟬聯Top 5%標竿企業之列，於13日出席「2026年標普全球永續年鑑表彰典禮」並獲表揚，彰顯合庫金控在永續領域的長期投入與深厚實力。
合庫金控近年於ESG領域積極耕耘成果亮眼，除為首家以金控名義簽署赤道原則、通過科學基礎減碳目標倡議(SBTi)中期減碳目標審核之公股金控外，於國際碳揭露專案(CDP)氣候變遷議題連續二年入選最高A級企業名單，另亦連續三年入選道瓊領先指數（DJBIC Indices）「世界指數」與「新興市場指數」雙成分股。在國內表現方面，合庫金控再度躋身臺灣證券交易所「第十二屆公司治理評鑑」前5%最高榮譽，展現其在國際ESG指標與國內治理標準上的領導地位。
未來，合庫將持續落實「RISE」四大策略主軸-Resilience建構韌性經營、Inclusion領航永續金融、Synergy創造多元共融、Enrichment豐富環境共好，以提升企業治理與韌性，並偕同利害關係人，共同達到「企業永續、環境永續、社會永續」願景。
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