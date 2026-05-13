上海商銀入選S&P Global永續年鑑 ESG成績挺進全球前 5%

國際永續評比機構 S&P Global（標普全球）日前舉行「2026 年永續年鑑」表彰典禮。上海商銀（5876）今年以優異的綜合評分挺進「全球前 5%」行列，彰顯深耕 ESG領域成效已獲國際高度認同。

S&P Global 的永續評鑑橫跨環境（E）、社會（S）與公司治理（G）三大構面，透過嚴謹的企業永續評鑑（CSA）衡量其長期價值，被視為全球資本市場最具指標性的永續衡量標準。

今年度評選涵蓋全球62個產業，在超過9,200家受評企業中，最終僅有848家企業得以入選永續年鑑。上海商銀能國際競爭中躋身前段班，顯示ESG管理體系與執行韌性已達國際一流水準。

近年來，上海商銀積極將永續思維融入日常營運，其具體實踐成果主要落實於以下四大面向；

一、深耕氣候治理：

遵循氣候相關財務揭露（TCFD）架構，建立嚴謹的氣候風險辨識與管理機制。除逐步將投融資組合的碳排放納入評估範疇外，並設定科學基礎減量目標(SBT)，展現邁向淨零的決心，同時持續接軌國際最新揭露標準，以期提升財務與氣候風險資訊之透明度。

二、擴展綠色金融：

積極發揮金融中介影響力，擴大永續連結貸款與綠色授信承作規模。資金撥貸聚焦於再生能源、低碳節能建築及設備升級用途等環境友善之產業，以實際資金動能引導產業轉型，落實環境永續目標。

三、落實普惠金融：

秉持服務社會初衷，透過數位轉型與實體通路優化，積極消除金融服務門檻。針對偏鄉、高齡及社會弱勢族群提供多元化金融產品，確保各類群體皆能享有友善、便利的金融資源。

四、強化治理效能：

定期發布經第三方確信之永續報告書，確保資訊真實可靠。同時強化董事會對於 ESG 議題的督導職能，建立透明且具備問責制度的治理架構，確保公司營運與國際最佳實務接軌。