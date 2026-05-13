國泰金控入選「2026年標普全球永續年鑑」 全球Top5%企業

國際級永續評比機構標普全球（S&P Global）13日在台舉行「2026年標普全球永續年鑑表彰典禮」，國泰金控（2882）從全球逾9,200家受評企業中脫穎而出，入選保險產業類別「全球Top5%企業」榮耀，由國泰金控副總經理翁少玲代表出席受獎。本次是國泰繼去年入選「全球Top10%企業」後，躍進「全球Top5%企業」行列，展現國泰積極落實永續作為，長期深耕ESG的治理實力與國際競爭力。

國泰金控從2011年成立CSR委員會開始，持續耕耘企業永續治理，定調「氣候、健康、培力」永續三大主軸，建立企業永續發展委員會強化永續治理，並由六大永續小組協力貫徹。在「氣候」面向，國泰金控以金融影響力驅動產業低碳轉型，攜手價值鏈利害關係人推動ESG與氣候韌性提升，已影響年碳排逾2億噸企業設定淨零目標，並促成上百家企業強化資訊揭露。旗下國泰人壽、國泰世華銀行、國泰產險與國泰證券，2025年全數入列臺灣證券交易所「機構投資人盡職治理資訊揭露較佳名單」。

國泰積極布局再生能源與氣候金融，持續深化永續影響力。國泰世華為台灣首家承作太陽能融資案與離岸風電聯貸案業者，國壽則是台灣首家成立子公司「國泰電業」，統籌太陽能電廠評估及投資的壽險業者，且連兩年攜手子公司「國泰電業」共同投資離岸風電案場，創台灣壽險業紀錄。為促進台灣綠電市場發展，國泰金控積極擔任RE100在地智庫的重要夥伴，連續4年受邀出席台灣RE100會員大會分享永續實戰經驗，並支持《臺灣再生電力市場報告》出版，推動友善綠電採購環境。同時，國泰金控積極參與氣候行動100+、CDP碳揭露專案、氣候相關財務揭露工作小組、自然相關財務揭露、重視水資源金融倡議、亞洲再生能源轉型倡議等國際倡議，與國際接軌。國泰金控也積極參與國際重要氣候論壇，不僅5度前進聯合國氣候峰會（COP），總經理李長庚更連續3年受邀出席「世界氣候峰會（World Climate Summit）」，分享亞洲氣候金融觀點；並於2025年將生物多樣性與自然資本納入決策，宣布響應「貝倫投資人熱帶雨林聲明」，支持全球森林保護行動。

在「健康」面向，國泰金控旗下子公司擁有保險、銀行與資產管理核心能力，服務覆蓋全台超過6成民眾，持續提升全民財務與健康韌性。國壽推動「讓健康有力於你」主張，自2024年起透過商品、服務與平台整合，迄今投入逾2億元打造健康促進機制，並為台灣首家保險業者於所有健康險嵌入外溢機制，將健康意識融入保戶日常，並連年舉辦「步步攻億走」活動，號召全民走路做公益，已累計近百萬人參與、共走出超過2,727億步，支持全台公益逾2,800萬元。國泰世華則發布《臺灣全民財務健康關鍵報告》，引導社會重視財務韌性，同時建構「知識盾、科技盾、關懷盾、聯盟盾」四大防詐架構，其中透過AI詐騙偵測與臨櫃關懷機制，根據警政署統計，於2025年成功攔阻逾2,000件詐騙案件、攔阻金額逾新台幣17億元，展現金融守護社會的實質成效。

在「培力」面向，國泰金控同步推動職場與社會賦能，型塑多元共融職場，實踐人才永續。國泰金控對內打造「國泰共融小鎮」，以「Place for all」為核心理念，推動尊重差異、友善共融的職場環境。以人為本推動全人關懷，首創「減速不脫隊」計畫，讓同仁在職涯發展與家庭照護間不再抉擇；亦推動跨世代溝通與團隊協作，讓不同職涯階段與專長背景的同仁都能在國泰發光發熱。2025年員工投入度調查整體滿意度再創新高，育嬰留停復職後一年內留任率近9成，並7度榮獲「亞洲最佳企業雇主獎」國際肯定。對外則長期投入青年與女性培力，連6年舉辦氣候變遷青年論壇，推動財經素養與永續教育進入校園；同時每年投入逾億元支持女性運動發展，並參與女性創業培力計畫，強化女性財務與創業能力，建構多元共融的社會影響力。

展望未來，國泰金控將持續發揮永續行動力，深化低碳投融資、創新金融商品與參與國際倡議，從企業治理延伸至驅動產業轉型，發揮金融業關鍵影響力，攜手產業邁向淨零，在國際永續評比迭創佳績，在指標性的「道瓊斯領先全球指數（DJBIC）」中，不僅連續8年入選最高等級「世界指數」成分股，並連11年名列「新興市場指數」成分股，持續朝向具全球影響力的典範金融機構穩步前進。