美伊戰事未歇、川習會將登場 新台幣跌破31.5元

美伊戰爭遲未落幕，加上美國通膨疑慮升溫，均打擊市場風險偏好，外資連4日提款台股並匯出，股匯市同步下挫，新台幣貶破31.5元重要關卡，今天收盤收31.506元，貶2.6分，為逾1週新低，台北及元太外匯市場總成交金額28.43億美元。

美股回檔修正，且川習會即將登場，市場屏息以待，觀望氛圍濃厚。台股今天開低震盪走低，盤中最低下探41014.53點；終場跌勢收斂，收在41374.5點，下跌523.82點。

國際局勢動盪，外資連4日站在賣方，累計提款台股近千億元，在匯市也偏向匯出，形成貶值壓力。新台幣兌美元今天以31.51元開出，早盤下探至盤中低點31.568元，出口商見匯價回落低檔，隨即進場拋匯，不過美元買盤略勝一籌，匯價偏弱震盪。

此外，中東戰事推升汽油價格，帶動美國4月消費者通膨創下3年新高，外匯交易員直言，美國通膨高於預期，市場開始討論升息的可能性，加上中東戰事持續，避險情緒支撐美元指數，令亞幣承壓。

外匯交易員指出，國際局勢風向轉變，經濟前景不確定性增加，本週新台幣轉為趨貶格局，短線料將於31.48元至31.6元偏弱整理。

央行統計主要貨幣對美元變動，美元指數因通膨疑慮升溫，今天續漲0.24%，亞幣升貶互見，人民幣因川習會題材支撐，小升0.06%，韓元下跌0.07%，新台幣貶值0.08%，日圓跌0.21%。