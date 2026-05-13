快訊

沈伯洋稱遭針孔偷拍報警陷「死局」 王鴻薇揭真相：警察遭莫須有指控

淡江大橋通車配合陳世凱生日？公路局緊急澄清 揭日期安排主要原因

到底誰賣的？00403A上市次日暴跌5.74% 成交量388萬張仍高居冠軍

聽新聞
0:00 / 0:00

貝萊德觀點報告：投資等級債是值得關注的核心資產…有機會受惠於資本利得空間

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

最新的貝萊德觀點報告《A Durable Foundation：How bond ETFs are powering a portfolio evolution and fixed income revolution》指出，從資產配置角度來看，投資等級債在當前市場環境中是值得關注的核心資產。貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）基金經理人游忠憲指出，在殖利率仍處相對高檔、經濟成長放緩但尚未全面衰退的情境下，投資等級債相對兼具收益吸引力與波動緩衝效果，若後續降息訊號轉趨明確，亦有機會受惠於資本利得空間。

貝萊德觀點報告指出當前市場環境特別值得關注三個重點：

一、目前投資環境讓債券有「重新上場」的機會，成為投資組合的核心角色

在利率維持高檔的背景下，固定收益迎來罕見的甜蜜點：不僅收益水準明顯回升，也重新具備穩定投資組合波動的能力。目前約六成全球債券收益率高於4%，使債券不再只是防禦或避險配置，而是能同時提供較穩定現金流、風險調節與長期回報潛力的核心資產，對退休與長期投資尤為關鍵。

二、投資組合愈複雜，債券ETF愈像「基礎建設」

隨著投資人近年來增加私募市場、主題投資與數位資產比重的趨勢，整體投資組合的流動性與波動管理變得更具挑戰。在這樣的環境下，債券ETF不再只是交易工具，而是提供即時流動性、透明定價與靈活調整的重要樞紐，協助投資人進行再平衡與風險控管。換言之，創新資產走在前面，而債券ETF負責讓整個投資組合具有走得穩的機會。

三、高現金水位下，債券ETF成為資金重新布局的關鍵橋樑

全球現金部位已攀升至歷史高點，但一旦降息循環啟動，現金收益往往快速下滑，長期持有的機會成本隨之放大。在此背景下，債券ETF讓投資人能在維持流動性與彈性的同時，把握當前仍具吸引力的收益水準，成為資金由觀望轉向布局、又不必承擔過高風險的重要過渡工具。

貝萊德投信表示，在高利率延續、不確定性仍高的環境中，投資等級債 ETF 可望成為資金配置的重要支柱，而兼具主動管理與收益優化設計的 00985D，則是布局投資等級債時值得留意的選項之一。

債券 基金

延伸閱讀

美國經濟不衰退！00981D經理人曝震盪市況避風港：先求穩拿票息

資金不再集中少數高評價個股 穩健收益策略持盈保泰

掌握AI浪潮不單押 瀚亞ETF組合基金攻守兼備

瑞銀投資銀行：金價今年將再創新高 短期可參考「心理關卡」良機

相關新聞

穩定幣不只是加密貨幣！KPMG曝銀行未來三大生存關鍵

穩定幣不再只是加密貨幣市場工具。KPMG安侯建業13日指出，隨著穩定幣、Web3及真實世界資產（RWA）代幣化快速發展，金融業正正式進入「鏈上金融」時代。面對這波金融基礎設施重組，銀行未來的三大生存關鍵，將聚焦在「信任資本」、「法幣通道」及「合規體系」，誰能率先完成轉型，誰就有機會在新金融生態中搶占主導地位。

台灣企銀連3年入選標普全球永續年鑑 首獲全球銀行業TOP10%

國際級永續評比機構標普全球（S&P Global）13日舉行「2026年標普全球永續年鑑表彰典禮」，台灣企銀憑藉卓越的永續表現，連續三年入選標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook）成員，並於今年首次獲頒銀行業「全球Top 10%企業」殊榮，由副總經理曾國樑代表受獎，彰顯台灣企銀在企業永續經營及企業社會責任等方面獲得國際肯定。

元大金深化聯防 攜手高檢署簽署MOU

繼與刑事警察局簽署金融阻駭反詐暨資安聯防合作意向書後，元大金控（2885）持續升級金融犯罪防制及公私聯防合作，5月11日與臺灣高等檢察署正式簽署可疑交易分析機制專案合作意向書（MOU），這次合作由元大金控全面串聯旗下證券、銀行、人壽、期貨、投信及投顧六大子公司，攜手高檢署深化聯防機制，打造金融安全防護網，從源頭阻斷詐騙金流，展現元大金控於金融犯罪防制的前瞻布局與整合實力。

台灣金聯子公司力興結合瑞興銀行 打造包租代管、信託合作新模式

為配合政府安養政策，推動居住正義，台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司包租代管業務合作對象，已由公股銀行擴展至民營銀行，13日與瑞興銀行共同簽署《合作備忘錄》，強調要在包租代管及信託業務策略結盟，深化合作模式，提供一站式全方位服務，以符合當前民眾需要。

金融風暴周期解密？彭淮南回憶錄藏玄機 楊金龍點出關鍵時刻

金融危機是否真的無法預測？前中央銀行總裁彭淮南在新書《永遠的銀行員》中，揭露一段關於金融危機周期的觀察，引發市場熱議。書中更披露現任央行總裁楊金龍對危機規律的獨到洞見，為外界重新思考金融循環提供新視角。

遠東新下午4點半召開重訊記者會 財務長說明董事會重大決議

臺灣證券交易所公告，遠東新（1402）於今日16時30分，將在證交所3樓記者室召開重訊記者會，由財務長暨代理發言人王健誠說明董事會重大決議事宜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。