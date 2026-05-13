貝萊德觀點報告：投資等級債是值得關注的核心資產…有機會受惠於資本利得空間

最新的貝萊德觀點報告《A Durable Foundation：How bond ETFs are powering a portfolio evolution and fixed income revolution》指出，從資產配置角度來看，投資等級債在當前市場環境中是值得關注的核心資產。貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF（00985D）基金經理人游忠憲指出，在殖利率仍處相對高檔、經濟成長放緩但尚未全面衰退的情境下，投資等級債相對兼具收益吸引力與波動緩衝效果，若後續降息訊號轉趨明確，亦有機會受惠於資本利得空間。

貝萊德觀點報告指出當前市場環境特別值得關注三個重點：

在利率維持高檔的背景下，固定收益迎來罕見的甜蜜點：不僅收益水準明顯回升，也重新具備穩定投資組合波動的能力。目前約六成全球債券收益率高於4%，使債券不再只是防禦或避險配置，而是能同時提供較穩定現金流、風險調節與長期回報潛力的核心資產，對退休與長期投資尤為關鍵。

二、投資組合愈複雜，債券ETF愈像「基礎建設」

隨著投資人近年來增加私募市場、主題投資與數位資產比重的趨勢，整體投資組合的流動性與波動管理變得更具挑戰。在這樣的環境下，債券ETF不再只是交易工具，而是提供即時流動性、透明定價與靈活調整的重要樞紐，協助投資人進行再平衡與風險控管。換言之，創新資產走在前面，而債券ETF負責讓整個投資組合具有走得穩的機會。

三、高現金水位下，債券ETF成為資金重新布局的關鍵橋樑

全球現金部位已攀升至歷史高點，但一旦降息循環啟動，現金收益往往快速下滑，長期持有的機會成本隨之放大。在此背景下，債券ETF讓投資人能在維持流動性與彈性的同時，把握當前仍具吸引力的收益水準，成為資金由觀望轉向布局、又不必承擔過高風險的重要過渡工具。

貝萊德投信表示，在高利率延續、不確定性仍高的環境中，投資等級債 ETF 可望成為資金配置的重要支柱，而兼具主動管理與收益優化設計的 00985D，則是布局投資等級債時值得留意的選項之一。