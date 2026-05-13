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台灣企銀連3年入選標普全球永續年鑑 首獲全球銀行業TOP10%

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
台灣企銀受邀出席「2026年標普全球永續年鑑表彰典禮」，由副總經理曾國樑（右）代表領獎。台灣企銀／提供
台灣企銀受邀出席「2026年標普全球永續年鑑表彰典禮」，由副總經理曾國樑（右）代表領獎。台灣企銀／提供

國際級永續評比機構標普全球（S&P Global）13日舉行「2026年標普全球永續年鑑表彰典禮」，台灣企銀憑藉卓越的永續表現，連續三年入選標普全球永續年鑑（S&P Global Sustainability Yearbook）成員，並於今年首次獲頒銀行業「全球Top 10%企業」殊榮，由副總經理曾國樑代表受獎，彰顯台灣企銀在企業永續經營及企業社會責任等方面獲得國際肯定。

台灣企銀近年持續深耕ESG各領域，依循國內外永續規範及倡議，將永續發展理念融入經營策略及企業文化，執行成果亮眼，今年更首度納入道瓊領先新興市場指數成分股（DJBIC），也象徵台灣企銀永續成果已逐步接軌國際標竿。

在環境面，為落實國家2050淨零排放目標，台灣企銀通過SBTi減碳目標審核，以2020年為基準年，承諾於2030年前溫室氣體排放（範疇1+2）較基準年減少42%，為達減碳目標，台灣企銀於營運管理中加強落實優先採購具節能與環保標章產品、汰換高耗能設備等措施，亦導入內部碳定價機制，將環保節能觀念深植同仁日常。

台灣企銀積極推動永續金融，訂定責任授信及責任投資作業要點，並將ESG因子納入投融資評估決策，推出多項永續專案貸款，如「綠能永續專案貸款」、「機器設備升級貸款」、「ESG綠能永續房屋擔保貸款」等，期盼透過金融影響力支持低碳轉型。

在社會面，台灣企銀致力推動普惠金融，依不同族群需求提供適切的金融方案，同時深化政策金融角色，主動關懷中小企業融資需求，支持企業穩定發展；金融友善方面，亦持續優化營運據點無障礙設施及服務品質，並精進打詐措施，包含研發識詐模型及建置線上防詐警示系統等，以提供客戶更包容及安全的金融環境。

台灣企銀

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