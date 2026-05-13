共同簽署《合作備忘錄》 台灣金聯結合瑞興銀打造合作新模式

台灣金聯資產管理公司全資子公司力興公司13日與瑞興銀行共同簽署《合作備忘錄》，在包租代管及信託業務策略結盟，深化合作模式，提供一站式全方位服務，以符合當前民眾需要，這是台灣金聯與第一家民營銀行策略結盟合作，由台灣金聯董事長宮文萍與瑞興銀行董事長郭釧溥完成簽署儀式。

宮文萍表示，台灣金聯近來積極與各大公、民營銀行簽署跨業策略結盟，主要目的在於將深耕多年的租賃住宅服務專業， 與銀行的信託業務深度結合，以建立整合型資產管理平台，也即將房產活化與金融保障掛鉤，達成「留房養老」的實質目標，為高齡族群提供「一站式」全方位服務。

宮文萍說，台灣金聯結合瑞興銀行（5863），打造包租代管、信託業務策略結盟合作模式，就是瑞興銀行在辦理客戶信託業務時，若有不動產租賃或管理需求，得透過合作機制轉介由台灣金聯提供包租代管等相關不動產專業服務。

台灣金聯客戶如有信託規劃需求，亦可轉介給瑞興銀行提供信託商品及相關金融服務，透過雙方團隊的專業對接，深化包租代管、信託業務整合型服務，確保雙方客戶都能夠獲得更穩定、更專業、更貼心的服務。